Las millonarias cifras que alcanzaron diferentes obras de arte en una subasta en Estados Unidos

Las subastas de arte en la casa Christie’s, en Nueva York, registraron el lunes numerosos récords para los pintores estadounidenses Jackson Pollock y Mark Rothko, así como para el escultor francés de origen rumano Constantin Brancusi y el pintor catalán Joan Miró.

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Con sus salpicaduras, gotas de pintura y curvas negras realzadas por toques de rojo sobre un lienzo en bruto de más de tres metros de ancho, “Number 7A, 1948” de Pollock (1912-1956) se vendió por una cifra de 181,2 millones de dólares, incluidas las comisiones.

Según el medio especializado ARTnews, la obra se convierte así en la cuarta más cara jamás vendida en subasta.

Mercado del arte. Foto: Getty Images

El récord anterior en una puja para este pintor del expresionismo abstracto era de 61,2 millones de dólares, alcanzado en 2021. Otras de sus piezas se han vendido de forma privada por hasta 200 millones de dólares.

“Con esta obra, Pollock se libera por fin de las ataduras de la pintura de caballete tradicional y produce uno de los primeros cuadros verdaderamente abstractos de la historia del arte”, según Christie’s.

“Danaïde”, una cabeza en bronce de alrededor de 1913 del escultor Brancusi (1876-1957), alcanzó los 107,6 millones de dólares, frente a los 71,2 millones de su récord previo en 2018.

“No. 15 (Dos verdes y una franja roja)” (1964), de Rothko (1903-1970), fue adjudicado por 98,4 millones de dólares, mientras que “Retrato de Madame K.”, de Miró (1893-1983), se vendió por 53,5 millones.

Los anteriores máximos para el estadounidense (86,9 millones) y el catalán (37 millones) se habían alcanzado en 2012.

En noviembre también se fijaron varios grandes récords en el mercado del arte durante subastas celebradas en la casa Sotheby’s, en Nueva York.

“El retrato de Elisabeth Lederer” (1914-1916), del austriaco Gustav Klimt (1862-1918), vendido por 236,4 millones de dólares, se convirtió en la segunda obra más cara jamás vendida en subasta.

El autorretrato “El sueño (la cama)” (1940), de la mexicana Frida Kahlo (1907-1954), se subastó por 54,6 millones de dólares, convirtiéndose en la pintura más cara vendida hasta ahora por una artista.

Con esto, el mercado del arte muestra síntomas de mejoría, luego de haber atravesado períodos complejos en los que se encontraba en descenso.

Obras de arte fueron vendidas por millonarias cifras. Foto: Getty Images

Anualmente son miles las obras que salen a subasta, siendo esta una de las modalidades mediante las que diferentes coleccionistas en todo el mundo pueden hacerse con piezas de grandes maestros.

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Aunque el mercado del arte no se mueve únicamente por medio de subastas, estas sí representan una fuente muy importante de actividad y, además, sirven como orientación de la oferta y la demanda de obras de diferentes pintores.

*Con información de AFP.