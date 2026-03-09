Primera gran subasta de arte en Bogotá: obras desde 100.000 pesos

La Independencia Casa de Subastas & Anticuario abrirá su calendario cultural con Subasta 019, una edición que reunirá más de 140 lotes de arte colombiano y latinoamericano y que se perfila como una de las primeras grandes citas del mercado del arte en el país durante 2026. El evento se realizará el próximo 12 de marzo y marcará el inicio de la programación anual de esta casa de subastas ubicada en el corazón de Bogotá, que busca fortalecer el coleccionismo y dinamizar el circuito cultural de la ciudad.

El catálogo de esta edición propone un recorrido por distintas generaciones y corrientes artísticas, con obras que abarcan desde maestros consolidados del arte moderno hasta propuestas contemporáneas y emergentes. Entre los nombres más destacados figura la obra gráfica de Beatriz González, considerada una de las voces más influyentes del arte latinoamericano. Su reciente fallecimiento ha motivado una renovada revisión de su legado y ha reactivado el interés crítico y coleccionista en torno a su producción.

Zulia, Zulia, Zulia, 2016 Serigrafía sobre papel de colgadura Medidas: 53 x 200 cm Edición 50-2PA Foto: La Independencia Casa de Subastas & Anticuario - API

Reconocida por su mirada incisiva sobre la historia política y social del país, González desarrolló una obra que reinterpretó imágenes provenientes de la cultura popular, la prensa y la memoria colectiva. A través de un lenguaje visual cargado de ironía y comentario social, la artista transformó escenas cotidianas en reflexiones profundas sobre la identidad y la historia de Colombia.

La inclusión de varias de sus gráficas en esta subasta representa no solo una oportunidad relevante para el mercado del arte, sino también un homenaje a su trayectoria y su impacto en la cultura visual del país.

Sin Título, sf. Crayón y grafito sobre lienzo Medidas: 118 x 115.5 cm Foto: La Independencia Casa de Subastas & Anticuario - API

Encabezando el catálogo aparece también una obra excepcional en crayón sobre lienzo de Sara Modiano, pieza poco frecuente dentro del circuito de subastas. La artista, reconocida por su exploración de la geometría y el color, ha desarrollado un lenguaje visual caracterizado por composiciones estructuradas y una búsqueda constante de equilibrio formal. La presencia de esta obra dentro de la subasta resalta el interés creciente del mercado por piezas que consolidan el diálogo entre arte moderno y contemporáneo.

La selección incluye, además, trabajos de figuras fundamentales del arte colombiano como Alejandro Obregón, Fernando Botero, Guillermo Wiedemann, Pedro Nel Gómez, Luis Caballero, Omar Rayo y David Manzur, nombres que han sido determinantes en la construcción de la historia del arte moderno en Colombia. La presencia de estos artistas dentro del catálogo configura un panorama sólido que permite apreciar la diversidad estética y conceptual de distintas épocas del arte nacional.

Sin Título, sf. Collage Medidas: 19 x 12 cm Foto: La Independencia Casa de Subastas & Anticuario - Api

Arte conceptual

La subasta incluye piezas de Bernardo Salcedo, cuya práctica marcó un punto de inflexión en la escena artística del país al introducir nuevas formas de pensamiento crítico y experimentación visual. A este conjunto se suman obras de José Alejandro Restrepo, cuya aparición en subastas es poco frecuente, aunque es una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo colombiano.

La oferta también se amplía hacia el arte cinético y geométrico con importantes gráficas de Jesús Rafael Soto y collages únicos de Victor Vasarely, así como piezas del artista colombiano Carlos Rojas. Estas obras aportan una dimensión internacional a la subasta y evidencian la conexión histórica entre las corrientes artísticas latinoamericanas y europeas en el desarrollo del arte abstracto.

Sin Título, 1981 Técnica mixta sobre papel Medidas: 50 x 70 cm Foto: La Independencia Casa de Subastas & Anticuario - API

Relevo generacional

Uno de los elementos distintivos de esta edición es la incorporación de una sección dedicada a artistas emergentes. Con esta iniciativa, la casa de subastas busca ampliar la base de nuevos coleccionistas, generar oportunidades para creadores jóvenes y promover el relevo generacional dentro del mercado del arte.

Previo al evento, el público podrá recorrer la exposición de los más de 140 lotes que estarán disponibles en la subasta. La muestra estará abierta de martes a sábado, entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m., permitiendo a visitantes, coleccionistas y expertos acercarse a las obras y conocer de cerca la diversidad de propuestas que integran el catálogo.

Además de la exhibición de las piezas, el espacio de La Independencia ofrece una experiencia que combina arte, antigüedades, mobiliario y objetos de diseño, configurando un recorrido que conecta distintas expresiones del patrimonio material y artístico.

Con Subasta 019, La Independencia inicia su programación anual reafirmando su objetivo de fortalecer el mercado del arte colombiano y latinoamericano. Al mismo tiempo, la iniciativa busca consolidar a Bogotá como un punto de encuentro para coleccionistas, especialistas y amantes del arte, en un momento en que la ciudad continúa ampliando su oferta cultural y su proyección dentro del circuito artístico regional.