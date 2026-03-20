Bogotá podría sumar su primer Patrimonio Mundial moderno con las Torres del Parque de Rogelio Salmona

Colombia ha presentado oficialmente la candidatura de las Torres del Parque y otras obras de Rogelio Salmona ante la Unesco. La decisión de incluirlo o no en la lista de Patrimonio Mundial se conocerá en 2027. Este proceso busca reconocer el valor universal excepcional de un legado arquitectónico que transformó la manera de habitar y entender la ciudad.

Desde el Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes de Colombia subrayan el enfoque social de la postulación. En un comunicado oficial, la entidad afirmó que estas obras “representan una visión única de la arquitectura latinoamericana y se destacan por crear una relación armoniosa entre los edificios, las personas y el entorno geográfico”.

Rogelio Salmona nació en París en 1929, se formó en la Universidad Nacional de Colombia y se convirtió en uno de los arquitectos más influyentes de América Latina. Su obra se distingue por el uso del ladrillo como material principal y por una visión profundamente humanista que concibe la arquitectura como un espacio de encuentro ciudadano.

Su obra se distingue por el uso del ladrillo como material principal y por una visión profundamente humanista que concibe la arquitectura como un espacio de encuentro ciudadano. Foto: Guillermo Torres

A lo largo de su carrera, Salmona diseñó edificios que no solo respondían a necesidades funcionales, también proponían una nueva forma de relacionarse con el entorno urbano y natural. Su legado es hoy considerado un referente de la arquitectura moderna en la región.

Entre sus proyectos más emblemáticos se encuentran las Torres del Parque, construidas entre 1964 y 1970 en Bogotá. Este conjunto residencial, compuesto por tres torres de ladrillo que se integran con jardines, plazas y espacios abiertos, redefinió el paisaje urbano de la capital.

Su diseño dialoga con la Plaza de Toros La Santamaría y el Parque de la Independencia, creando una continuidad entre lo privado y lo público. Las Torres del Parque son, en esencia, un manifiesto arquitectónico que defiende la ciudad como lugar de convivencia y que invita a la interacción social en un entorno armónico.

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La candidatura presentada por Colombia ante la Unesco incluye, además de las Torres del Parque, el Archivo General de la Nación, el Edificio de Posgrados de la Universidad Nacional y la Biblioteca Virgilio Barco. Estas cuatro obras fueron reunidas en un expediente titulado “La obra de Rogelio Salmona: Contrapunto desde la arquitectura del Movimiento Moderno”, que busca demostrar su valor universal excepcional.

De acuerdo con el Ministerio, el proceso es resultado de un trabajo iniciado en 2021 junto a la Fundación Rogelio Salmona y la Universidad Nacional, con el apoyo de expertos internacionales en patrimonio.

Rogelio Salmona nació en París en 1929, se formó en la Universidad Nacional de Colombia y se convirtió en uno de los arquitectos más influyentes de América Latina. Foto: Guillermo Torres

Desde el entorno de la Fundación, voceros han señalado que la candidatura busca consolidar el reconocimiento de una arquitectura centrada en lo colectivo. Según se ha destacado en el proceso, las obras de Salmona reflejan “una profunda confianza en la ciudadanía” y promueven valores como la democracia y el uso compartido del espacio público.

La evaluación de la candidatura se llevará a cabo este año por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo asesor de la Unesco en materia de patrimonio cultural. En caso de ser aprobada, la decisión final se tomará en la 49a sesión del Comité de Patrimonio Mundial en 2027.

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Expertos en patrimonio, como el arquitecto colombiano Felipe Hernández, coinciden en que esta postulación se inscribe en una tendencia global que busca reconocer la arquitectura moderna dentro de la lista de la Unesco, tradicionalmente dominada por bienes históricos. En ese sentido, la obra de Salmona “va más allá de lo estético” y defiende principios como el derecho al espacio público y la inclusión urbana.

De lograrse este reconocimiento, Bogotá sumaría su primer Patrimonio Mundial moderno, fortaleciendo la protección de las obras de Salmona y consolidando su lugar en la historia de la arquitectura global.