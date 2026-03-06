La industria del libro resiste a la era digital y se fortalece en Colombia

En una época dominada por pantallas, redes sociales y contenidos que se consumen a gran velocidad, el libro podría parecer un formato destinado a perder terreno. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. La industria editorial no sólo continúa vigente, sino que sigue siendo un sector cultural y económico relevante, capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas dinámicas de consumo.

En Colombia, esa vitalidad se hace particularmente visible cada año durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), un evento que reúne a editoriales, autores, distribuidores, librerías y lectores, y que se ha consolidado como uno de los principales encuentros literarios de América Latina.

Las cifras más recientes del sector respaldan esa vigencia. De acuerdo con el último informe consolidado de la Cámara Colombiana del Libro, la industria editorial del país registró ventas cercanas a los 960.000 millones de pesos, con un crecimiento cercano al 7,7% frente al año anterior y un total aproximado de 36 millones de ejemplares vendidos.

Estos datos reflejan que, pese a la transformación digital de los hábitos de consumo cultural, el libro sigue teniendo una presencia significativa en el mercado y continúa siendo uno de los pilares de la economía cultural del país.

Uno de los datos más reveladores es que el libro impreso sigue dominando el mercado editorial. Según los informes del sector, alrededor del 89% de las ventas corresponden al formato físico, mientras que el libro digital representa cerca del 7% del total del mercado.

Aunque las plataformas digitales han abierto nuevas posibilidades de distribución y lectura, el libro impreso mantiene una fuerte conexión emocional con los lectores. Para Lenin Monak Salinas, asesor de estadísticas de la Cámara Colombiana del Libro, esta coexistencia entre formatos refleja la capacidad de adaptación de la industria: “El modelo de negocio del libro digital ha ganado participación en los últimos años, pero el mercado del libro impreso sigue siendo dominante”, explicó durante la presentación de las cifras más recientes del sector editorial.

El ecosistema editorial colombiano es además amplio y diverso. Actualmente está conformado por cerca de 180 empresas editoriales, más de 500 librerías y al menos 15 grandes distribuidores, lo que demuestra que detrás de cada libro existe una cadena productiva compleja que involucra editores, correctores, diseñadores, impresores y promotores culturales.

Esta red no solo sostiene miles de empleos, sino que también conecta la producción intelectual con el mercado, permitiendo que los contenidos circulen tanto dentro del país como en el extranjero.

En ese escenario, la Feria Internacional del Libro de Bogotá cumple un papel fundamental. Más allá de ser una celebración cultural, la FILBo funciona como una plataforma estratégica para la industria editorial.

Durante el evento se presentan novedades literarias y se realizan encuentros con autores, además de negociaciones de derechos editoriales, alianzas comerciales y acuerdos de distribución. En otras palabras, la feria se convierte durante varias semanas en un espacio donde la cultura y los negocios del libro convergen.

Ese dinamismo también se refleja en la proyección internacional del sector editorial colombiano. En 2024, las exportaciones editoriales del país alcanzaron los 44,5 millones de dólares, lo que representó un crecimiento cercano al 28,5% frente al año anterior.

Estas cifras muestran que el libro colombiano ha logrado posicionarse en distintos mercados y que la producción editorial nacional empieza a ganar reconocimiento fuera de sus fronteras. Para Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, estos resultados reflejan el potencial de la industria cultural del país. “Las cifras evidencian la capacidad de producción editorial de Colombia y el reconocimiento internacional que están teniendo nuestras publicaciones”, señaló al analizar el desempeño reciente del sector.

Crecen las librerías independientes

La industria editorial colombiana también se caracteriza por su diversidad. En el mismo ecosistema conviven grandes conglomerados internacionales como Penguin Random House o Grupo Planeta, con editoriales independientes que han ganado reconocimiento por su curaduría literaria y por impulsar nuevas voces. Este equilibrio entre grandes estructuras empresariales y proyectos editoriales más pequeños ha permitido que el mercado sea dinámico y que la oferta cultural sea cada vez más amplia.

A ese panorama se suma otro fenómeno interesante: el crecimiento de las librerías independientes en distintas ciudades del país. En los últimos años han surgido nuevos espacios dedicados al libro que funcionan no solo como puntos de venta, sino también como centros culturales donde se organizan presentaciones de autores, clubes de lectura y encuentros literarios. Estos lugares han fortalecido la relación entre lectores y libros, y han demostrado que la lectura sigue siendo una experiencia social y comunitaria.

En medio de un contexto digital que transforma constantemente la forma en que consumimos información y entretenimiento, el libro continúa encontrando nuevas maneras de permanecer vigente.

La industria editorial, lejos de desaparecer, se reinventa a través de nuevas estrategias de circulación, de la convivencia entre formatos y del fortalecimiento de espacios como la Feria del Libro. Allí se confirma cada año que, más allá de los algoritmos y las pantallas, el acto de leer sigue siendo una de las prácticas culturales más duraderas de nuestra época.