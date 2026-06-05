Barranquilla está de moda: fue sede del Latin America Universities Summit 2026 de Times Higher Education

Barranquilla acogió el Latin America Universities Summit 2026 de Times Higher Education, un encuentro internacional dedicado al análisis de los principales desafíos y tendencias de la educación superior en América Latina. La edición de este año marcó un hecho inédito al celebrarse por primera vez en Colombia, con la Universidad de la Costa como institución anfitriona.

Durante tres días, la capital del Atlántico recibió a rectores, presidentes universitarios, investigadores, representantes gubernamentales, líderes empresariales y expertos internacionales provenientes de distintos países de América Latina y otras regiones. La agenda académica estuvo centrada en temas relacionados con inteligencia artificial, transformación digital, innovación pedagógica, sostenibilidad, gobernanza universitaria, alianzas estratégicas y formación de talento humano.

Las actividades comenzaron con el Leadership Forum, un espacio de discusión dirigido a líderes universitarios de la región. En este escenario se abordaron asuntos como la transformación tecnológica, la competitividad internacional, la sostenibilidad institucional y la necesidad de desarrollar modelos educativos más flexibles e integrados a las dinámicas sociales y económicas contemporáneas.

Posteriormente, la Universidad de la Costa realizó la apertura oficial del summit con una recepción de bienvenida en la que participaron Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior de Colombia; el expresidente Iván Duque Márquez; directivos de Times Higher Education y representantes del sector académico y gubernamental de diversos países.

El expresidente Iván Duque Márquez participó de este encuentro.

El rector de la Universidad de la Costa, Eduardo Crissien Borrero, se refirió durante su intervención al impacto de ser los anfitriones de este encuentro. “Hoy vivimos un momento verdaderamente significativo para nuestra institución, para nuestra ciudad y para Colombia. Por primera vez, este importante encuentro académico se realiza en nuestro país, y nos honra profundamente haber sido elegidos sede de una conversación que reúne a líderes del sector educativo de Latinoamérica”, expresó.

El futuro de la educación

Durante el segundo día, la jornada estuvo enfocada en conferencias magistrales y paneles sobre innovación educativa, inteligencia artificial, transformación digital y formación de talento humano. Entre las actividades desarrolladas se destacó la conferencia “Dando forma al futuro de la educación superior en América Latina”, presentada por David Garza, presidente del Tecnológico de Monterrey, quien expuso diferentes tendencias que están influyendo en la evolución de las universidades de la región.

Las actividades comenzaron con el Leadership Forum, un espacio de discusión dirigido a líderes universitarios de la región.

También se realizó el panel “Tradición en transición: la educación superior en Sudamérica”, moderado por Gloria Moreno Gómez, vicerrectora académica de la Universidad de la Costa. En este espacio participaron representantes académicos de Brasil, Colombia y Bolivia para intercambiar perspectivas sobre los retos actuales de las instituciones de educación superior.

Durante el panel, Dawisson Belém-Lopes, de la Universidad Federal de Minas Gerais, señaló que “las universidades en Suramérica tienen que asumir seriamente la misión de construir sociedad. No se trata solo de indicadores académicos, sino del impacto social que generamos”.

Por su parte, Óscar Molina Tejerina, rector de la Universidad Privada Boliviana, afirmó que “Latinoamérica es una región de oportunidades, pero también de grandes desafíos. Las universidades tenemos que pensar cómo formar profesionales con capacidad de adaptación y resistencia al cambio”.

Los participantes intercambiaron experiencias, analizaron tendencias y exploraron oportunidades de cooperación académica e institucional.

La agenda incluyó discusiones sobre resiliencia institucional, conectividad educativa en el Caribe, aprendizaje inteligente, innovación pedagógica y estrategias para preparar a los estudiantes frente a las transformaciones impulsadas por la inteligencia artificial y las nuevas dinámicas del mercado laboral.

Uno de los espacios centrales fue el panel “Preparando el talento para el futuro: habilidades, alianzas y trayectorias para la próxima década”, que contó con la participación de Eduardo Crissien Borrero junto a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y de universidades internacionales. Durante su intervención, el rector destacó la importancia de vincular las tendencias globales con las necesidades de los territorios.

“La universidad del futuro debe convertirse en un puente entre las tendencias globales y el desarrollo local, entre la innovación tecnológica y los valores humanos, y entre el crecimiento económico y el progreso social”, afirmó el rector.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, hizo presencia en la apertura de la segunda jornada, donde se refirió al papel de la educación y la generación de conocimiento en los procesos de desarrollo regional. “Las regiones que lideran el mundo entendieron hace mucho tiempo que el conocimiento no es un gasto; es la inversión más estratégica que puede hacer una sociedad. Por eso las universidades tienen hoy una responsabilidad enorme: ya no son únicamente espacios de formación profesional, sino centros de pensamiento, innovación e investigación capaces de construir soluciones para los territorios”, expresó.

La agenda académica estuvo centrada en temas relacionados con inteligencia artificial, transformación digital, innovación pedagógica, sostenibilidad,entre otros temas.

Los cambios que trae la IA

En el cierre del summit, Eduardo Crissien Borrero señaló que la educación superior enfrenta un escenario de transformación permanente y que las instituciones deben responder a los cambios tecnológicos y sociales desde la articulación y la innovación.

“La educación superior en nuestra región no solo debe adaptarse al cambio, debe liderarlo. Necesitamos universidades capaces de conectar el conocimiento con la realidad y de transformar territorios”, manifestó el rector.

Así mismo, indicó que uno de los consensos surgidos durante el encuentro estuvo relacionado con el papel de la transformación digital en las instituciones de educación superior. “La inteligencia artificial redefine la manera en que enseñamos, investigamos y nos relacionamos con el conocimiento, y eso obliga a replantear profundamente el papel de la educación superior en los próximos años”, señaló.

El rector también destacó la necesidad de fortalecer la relación entre universidad, empresa y Estado para responder a los desafíos sociales y económicos de América Latina, así como la importancia de avanzar hacia modelos educativos más inclusivos, flexibles y centrados en las personas.

A lo largo de la cumbre, los participantes intercambiaron experiencias, analizaron tendencias y exploraron oportunidades de cooperación académica e institucional. El Latin America Universities Summit 2026 sirvió como escenario para la construcción de alianzas y el debate sobre el futuro de la educación superior en Barranquilla y la región del Atlántico, en un contexto marcado por la transformación tecnológica y los cambios en las demandas sociales y económicas.