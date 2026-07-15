Bogotá volverá a ser escenario de una de las vitrinas regionales más importantes del país. La iniciativa ‘Colombia, son las regiones’, impulsada por la Federación Nacional de Departamentos, reunirá nuevamente en la capital una muestra del talento, la gastronomía, el turismo y las expresiones culturales de distintos departamentos.

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El evento se llevará a cabo del 31 de julio al 2 de agosto de 2026. La sede será, como ya es tradición, el Parque de la 93, una vitrina a cielo abierto que contará con artesanías, emprendimientos, marcas regionales y muestras culturales de todo el país.

La Federación explicó que uno de los propósitos centrales es que los asistentes puedan conocer en un mismo lugar la diversidad de expresiones que caracterizan a Colombia, desde las tradiciones del Caribe y el Pacífico hasta las manifestaciones culturales de la región Andina, la Orinoquía y la Amazonía.

El recinto contará con la presencia de todos los departamentos del país. Foto: Natalia Betancourt / Semana

Esta es la agenda de ‘Colombia son las Regiones’

Cada jornada contará con una agenda cultural que pondrá en escena la riqueza folclórica, rítmica y musical del país. Las gaitas y la cumbia de la Costa Caribe, el contrapunteo llanero, la marimba y las voces del Pacífico compartirán espacio con bambucos y torbellinos de la región andina, mientras las danzas indígenas de la Amazonía evocarán la estrecha relación de las comunidades con la naturaleza.

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La oferta gastronómica será otro de los ejes del evento. Los asistentes podrán degustar platos representativos de diferentes regiones en la zona de comidas, visitar una muestra de cafés provenientes de varios departamentos y explorar una propuesta de cócteles y mocktails inspirados en la biodiversidad colombiana.

Estas bebidas, elaboradas con ingredientes como lulo, cocona, baya sevico y camu camu, forman parte de una experiencia desarrollada por Diageo, aliado de la feria, que además realizará catas de sus productos para el público asistente.

Además de la agenda cultural, el encuentro servirá como escenario para promover productos regionales y generar contactos comerciales entre emprendedores y potenciales compradores.

Córdoba en la Feria Colombia son las regiones. Foto: cortesía

La entidad señaló que el objetivo es fortalecer el reconocimiento de las regiones como motor de desarrollo económico y cultural del país. En ese sentido, el evento permitirá que empresarios, artesanos y productores regionales presenten sus iniciativas directamente al público de la capital. En la edición de 2024, llevada a cabo entre el 1 y 3 de agosto —fecha que se retoma este año—, se proyectó la visita de más de 20.000 personas interesadas en la cultura autóctona de las 32 regiones del país.

Mientras que para la edición anterior del evento, realizada en el mes de noviembre de 2025, reunió a más de 35.000 asistentes y permitió la apertura cultural y comercial entre las diferentes regiones del país, además de movilizar más de $1.000 millones de pesos en ventas.

Feria 'Colombia son las Regiones' se tomará nuevamente el Parque de la 93. Foto: Natalia Betancourt / Semana

¿La entrada a ‘Colombia son las regiones’ tiene costo?

No, la entrada al recinto es completamente gratis y el ingreso a todas las actividades del evento, incluida la zona de comidas y el espacio destinado a licores, será de carácter libre para el público asistente.