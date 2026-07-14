Cañasgordas, la obra de infraestructura del Gobierno del Valle para el desarrollo de Cali y Jamundí

La Avenida Cañasgordas, el corredor vial que conecta a Cali con Jamundí, moviliza diariamente a más 360.000 personas, una cifra que responde principalmente al crecimiento urbano de ambas ciudades en los últimos años. Ese mismo dinamismo, sin embargo, también es la causa de la congestión vial que ralentiza la movilidad al sur del Valle del Cauca y aumenta los tiempos de desplazamiento.

Buscando revertir esta realidad, la Gobernación impulsó la construcción de la segunda calzada de la Avenida Cañasgordas como una apuesta decidida por transformar la movilidad, la conectividad y la calidad de vida de millones de vallecaucanos. Hoy, cuadrillas de obreros, ingenieros y maquinaria trabajan intensamente en el avance de los 6,1 kilómetros que componen este proyecto entre el río Pance y la glorieta de Alfaguara.

Esta obra, financiada con recursos del Gobierno departamental y la participación de la Alcaldía de Cali, contempla dos nuevos carriles de 3,65 metros de ancho que, además de reducir los tiempos de desplazamiento, transformarán el entorno del sector, incluyendo ciclorrutas, iluminación, puentes, espacios peatonales, obras complementarias y pasos para la fauna local.

“No estamos hablando únicamente de construir una nueva calzada, estamos hablando de que miles de personas puedan recuperar tiempo, llegar más temprano a sus hogares y movilizarse de manera más segura. Ese es el verdadero impacto de la infraestructura cuando se hace pensando en la gente”, afirmó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en una visita en la Avenida Cañasgordas. Foto: Gobernación del Valle del Cauca - API

Uno de los comerciantes de la zona, Gabriel Viña, asegura que esta era “la obra que la gente estaba esperando”. Impulsada por el acelerado crecimiento que ha experimentado la zona en los últimos años, la presión sobre la vía se hizo cada vez más evidente: aumentaron las filas de vehículos, el flujo de motociclistas y la cantidad de personas en tránsito. Por eso la ampliación se convirtió en una respuesta necesaria.

Viña recordó que tal y como ocurre con los proyectos de alto impacto, al comienzo las dudas embargaron a la comunidad, principalmente por los tiempos de ejecución y las posibles afectaciones. Esta percepción, sin embargo, cambió con el avance de las intervenciones. “La gente está sorprendida con lo rápido que va todo. Estamos acostumbrados a obras eternas, pero aquí vemos organización y cumplimiento”, resaltó Viña.

Según detallaron desde la Gobernación, una vez culmine la ampliación los recorridos se reducirán hasta en 30 minutos. Para comerciantes como Luz Mila Montesino esto representa una oportunidad que va más allá de la movilidad. “Genera progreso para todos. Para nosotros los emprendedores, para quienes viven aquí y también para los deportistas que usan esta vía todos los días”, detalló. Asimismo, la obra incorpora un componente ambiental que incluye la siembra de más de 5.600 árboles, la recuperación de zonas de guadual y los pasos de fauna.

La Avenida Cañasgordas moviliza diariamente a más 360.000 personas. Foto: Gobernación del Valle del Cauca - API

Veeduría ciudadana

Durante años, la Avenida Cañasgordas ha funcionado como un punto de encuentro para ciclistas y deportistas del Valle, especialmente los fines de semana. Sin embargo, tenían que compartir la vía con vehículos y motos, aumentando los riesgos de accidentalidad.

Por eso es tan esperada la construcción de la ciclorruta bidireccional de 6,1 kilómetros de largo y 2,5 metros de ancho que garantizará mayor seguridad a quienes utilizan medios alternativos de transporte. Henry García, ciclista habitual del corredor, aseguró que contar con un carrusel exclusivo significará mayor tranquilidad para quienes se mueven en dos ruedas.

La construcción de la ciclorruta bidireccional de 6,1 kilómetros de largo y 2,5 metros de ancho garantizará mayor seguridad a quienes utilizan medios alternativos de transporte. Foto: Gobernación del Valle del Cauca - API

Antes de las intervenciones se habilitaron espacios de socialización con comunidades, residentes, comerciantes y líderes del sector para resolver inquietudes y escuchar propuestas. Esto permitió consolidar una veeduría ciudadana que hoy acompaña la ejecución del proyecto. “Hemos participado en reuniones constantes y vemos un avance superior al esperado”, señaló José Javier Pabón, vicepresidente de la veeduría.

Finalmente, mediante herramientas como Valle Transparente, los ciudadanos pueden consultar información sobre los avances, contratos y seguimiento de las obras. Para los habitantes del sector, esta comunicación ha permitido generar confianza alrededor de la intervención.

*Contenido elaborado con apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca.