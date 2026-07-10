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EPM anuncia nuevas obras de infraestructura para mejorar el acueducto del Valle de Aburrá: esta es la millonaria inversión

La modernización de plantas de potabilización, nuevas redes y obras de alcantarillado hacen parte del plan de inversiones presentado por EPM.

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Redacción Semana
10 de julio de 2026 a las 11:16 a. m.
EPM anunció una inversión histórica de más de $1,6 billones para fortalecer los sistemas de acueducto y alcantarillado en el Valle de Aburrá y Rionegro.
EPM anunció una inversión histórica de más de $1,6 billones para fortalecer los sistemas de acueducto y alcantarillado en el Valle de Aburrá y Rionegro. Foto: EPM

Este viernes, 10 de julio, Empresas Públicas de Medellín informó a través de un comunicado la nueva inversión que harán para renovar y modernizar los sistemas de agua potable y saneamiento tanto al Valle de Aburrá como a Rionegro. La iniciativa se dio luego de hacer una planeación a largo plazo y un esquema vía tarifa que permitió fortalecer dicha infraestructura de los servicios públicos.

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Con este hecho, la empresa detalló que cumple un histórico programa de inversiones para modernizar y ampliar los sistemas de acueducto y alcantarillado en el distrito de Medellín y los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas, en el Valle de Aburrá, y Rionegro, en el Oriente antioqueño.

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Entre las metas para 2026 está la ampliación de más de 70 kilómetros de redes de acueducto y alcantarillado para atender el crecimiento de la región. Foto: EPM

“Entre 2025 y 2026, la empresa destina más de 1,6 billones de pesos a proyectos orientados a aumentar la capacidad de abastecimiento de agua potable, modernizar plantas de potabilización y redes de acueducto, construir nuevos tanques de almacenamiento y ejecutar obras de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que contribuyan a garantizar un ambiente sano”, detalló la compañía.

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Adicional a ello, reportó que las inversiones durante el año pasado, 2025, alcanzaron cerca de 589.202 millones de pesos. Por su parte, para este año asciende a 966.267 millones de pesos.

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La empresa proyecta invertir $966.267 millones durante 2026 para modernizar la infraestructura de agua potable y saneamiento en Antioquia. Foto: Getty Images

Entre las principales fuentes de inversión se destaca la mejora justamente de la infraestructura para aumentar la capacidad hidráulica y mejorar la confiabilidad operativa del sistema frente a desafíos ambientales, climáticos, sociales y técnicos cada vez más exigentes.

Además, en los proyectos de obras destacadas se encuentra la modernización de las plantas de potabilización La Ayurá y Manantiales, dos instalaciones fundamentales para el suministro de agua potable en el Valle de Aburrá. También el sistema de bombeo y distribución que se dirige hacia los sectores del nororiente de Medellín y adelanta obras para ampliar la capacidad hidráulica hacia el occidente del Distrito.

-“Hidroituango va a estar entre junio y agosto. No vamos a correr, no vamos a cometer el error que se cometió en el pasado. Vamos a hacerlo bien, así se tome un par de meses más, porque aquí lo que está en juego es EPM, y, si se pierde EPM, se pierde Medellín”.
Las inversiones buscan aumentar la capacidad de abastecimiento de agua potable, mejorar el tratamiento de aguas residuales y fortalecer la infraestructura de servicios públicos. Foto: guillermo ossa

“Para 2026, la meta es superar los 70 kilómetros adicionales entre ambos sistemas, una extensión equivalente al recorrido entre Medellín y Santa Fe de Antioquia”, destacó EPM en su comunicado.