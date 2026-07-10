EPM anuncia nuevas obras de infraestructura para mejorar el acueducto del Valle de Aburrá: esta es la millonaria inversión

Este viernes, 10 de julio, Empresas Públicas de Medellín informó a través de un comunicado la nueva inversión que harán para renovar y modernizar los sistemas de agua potable y saneamiento tanto al Valle de Aburrá como a Rionegro. La iniciativa se dio luego de hacer una planeación a largo plazo y un esquema vía tarifa que permitió fortalecer dicha infraestructura de los servicios públicos.

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Con este hecho, la empresa detalló que cumple un histórico programa de inversiones para modernizar y ampliar los sistemas de acueducto y alcantarillado en el distrito de Medellín y los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas, en el Valle de Aburrá, y Rionegro, en el Oriente antioqueño.

Entre las metas para 2026 está la ampliación de más de 70 kilómetros de redes de acueducto y alcantarillado para atender el crecimiento de la región. Foto: EPM

“Entre 2025 y 2026, la empresa destina más de 1,6 billones de pesos a proyectos orientados a aumentar la capacidad de abastecimiento de agua potable, modernizar plantas de potabilización y redes de acueducto, construir nuevos tanques de almacenamiento y ejecutar obras de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que contribuyan a garantizar un ambiente sano”, detalló la compañía.

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Adicional a ello, reportó que las inversiones durante el año pasado, 2025, alcanzaron cerca de 589.202 millones de pesos. Por su parte, para este año asciende a 966.267 millones de pesos.

La empresa proyecta invertir $966.267 millones durante 2026 para modernizar la infraestructura de agua potable y saneamiento en Antioquia. Foto: Getty Images

Entre las principales fuentes de inversión se destaca la mejora justamente de la infraestructura para aumentar la capacidad hidráulica y mejorar la confiabilidad operativa del sistema frente a desafíos ambientales, climáticos, sociales y técnicos cada vez más exigentes.

Además, en los proyectos de obras destacadas se encuentra la modernización de las plantas de potabilización La Ayurá y Manantiales, dos instalaciones fundamentales para el suministro de agua potable en el Valle de Aburrá. También el sistema de bombeo y distribución que se dirige hacia los sectores del nororiente de Medellín y adelanta obras para ampliar la capacidad hidráulica hacia el occidente del Distrito.

Las inversiones buscan aumentar la capacidad de abastecimiento de agua potable, mejorar el tratamiento de aguas residuales y fortalecer la infraestructura de servicios públicos. Foto: guillermo ossa

“Para 2026, la meta es superar los 70 kilómetros adicionales entre ambos sistemas, una extensión equivalente al recorrido entre Medellín y Santa Fe de Antioquia”, destacó EPM en su comunicado.