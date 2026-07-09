EPM lanzó una alerta por posibles bloqueos en cinco hidroeléctricas clave para la generación energética de Colombia

La empresa de servicios públicos EPM informó que recibió reportes, provenientes de distintas fuentes, sobre posibles bloqueos por parte de actores presentes en las subregiones del Norte y Nordeste de Antioquia durante los próximos días.

¿Ministro de Minas, Edwin Palma, le jaló las orejas a la CREG? Envió carta para pedir agilidad en medidas, de cara al fenómeno de El Niño

De concretarse, estas acciones podrían afectar la operación de las centrales hidroeléctricas Porce II (405 MW), Porce III (700 MW), Guadalupe III (270 MW), Guadalupe IV (202 MW) y Troneras (40 MW).

Frente a esta situación, la compañía advirtió:

1. Infraestructura estratégica para el país

Las centrales Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV y Troneras constituyen una infraestructura estratégica para la generación de energía en Colombia. En conjunto suman 1.617 MW de capacidad instalada de energía hidráulica, limpia y renovable, equivalente a cerca del 16 % de la demanda energética nacional. Esta condición fue ratificada por el Ministerio de Minas y Energía mediante una comunicación enviada el pasado 30 de junio.

Embalse Troneras, entre los puntos señalados por EPM en su denuncia. Foto: Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

2. Riesgos asociados a actividades no autorizadas

En esa misma comunicación, el Ministerio reiteró la necesidad de mantener una articulación permanente entre la empresa y las instituciones del Estado para proteger la infraestructura eléctrica nacional, al tratarse de un servicio público esencial. Según la compañía, la presencia de actividades de minería no autorizada en sus predios y en las áreas de influencia de las centrales del Norte y Nordeste antioqueño representa un riesgo para la operación segura y continua de estas instalaciones.

3. Afectaciones sobre el río Porce y la infraestructura crítica

La entidad señaló que las actividades mineras no autorizadas han generado alteraciones hidráulicas en el cauce del río Porce y riesgos sobre infraestructura crítica, entre ella vías de acceso, presas, casas de máquinas, túneles de conducción de agua y estaciones de medición de niveles. Estas condiciones incrementan la posibilidad de movimientos en masa y exponen a riesgos tanto a las comunidades del área de influencia como al personal operativo y a quienes desarrollan dichas actividades.

4. Impacto de un eventual bloqueo

De materializarse los bloqueos anunciados, se dificultaría el tránsito del personal encargado de las centrales, lo que afectaría su operación. La empresa destacó que, en el contexto actual de alta exigencia para el sistema energético nacional por los bajos aportes hídricos asociados al fenómeno de El Niño, resulta fundamental garantizar el funcionamiento continuo de toda la infraestructura de generación. La disponibilidad de estas hidroeléctricas, agregó, es clave para contribuir al abastecimiento confiable de energía en el país.

EPM alerta de los riesgos de tener bloqueos en estos puntos. Foto: Compartida por EPM

Acciones ante las autoridades

La compañía indicó que ya puso en conocimiento de las autoridades locales, departamentales y nacionales los riesgos identificados, con el fin de solicitar una actuación oportuna que permita proteger la infraestructura energética y garantizar la prestación de un servicio público esencial para millones de colombianos.