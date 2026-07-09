Así cayó en un gimnasio de Medellín Arif Jhuman, canadiense buscado en Estados Unidos por tráfico de pistolas y rifles para cometer asesinatos

En septiembre del año pasado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo una grave denuncia pública sobre el Parque Lleras, uno de los que por años fue el lugar predilecto de la clase media alta paisa y que ahora está siendo controlado por la delincuencia: “se lo tomaron mafias transnacionales”.

Según el mandatario, en ese lugar se encuentran personas que articulan con mafias transnacionales, transacciones de sumas millonarias para el cierre de negocios alrededor de la droga, trata de personas, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y el tráfico de armas.

Lo que no se sabía en ese momento es que cerca de allí, también en la exclusiva zona de El Poblado, se escondía uno de los delincuentes más temidos y buscados en Canadá, investigado por el tráfico de pistolas y rifles de alta precisión desde Estados Unidos para cometer asesinatos y por el tráfico de sustancias ilícitas.

Policía Antinarcóticos capturó a presunto capo pedido en extradición, en pleno gimnasio de exclusivo sector de Medellín

Su nombre es Arif Jhuman y ayer fue conocido en Colombia por la estruendosa irrupción de un nutrido grupo de policías de la Dirección Antinarcóticos (Diran) a un gimnasio en el exclusivo sector de El Tesoro, en la carrera 25A con calle 1A sur, para poder capturarlo.

El delincuente estaba haciendo ejercicio y fue sometido por las autoridades para que responda por un pedido de extradición que pesa en su contra desde una corte de la Florida.

La Diran informó que el canadiense es requerido por la Policía Provincial de Ontario (Canadá), de donde escapó en 2023 luego de que fuera condenado a 9 años y 10 meses de cárcel por posesión de sustancias con fines de tráfico y conspiración para cometer un delito grave.

En abril de ese año, los medios de comunicación revelaron un pedido de la Policía en Toronto para que se informara sobre su paradero, pues había incumplido su libertad condicional.

Arif Jhuman, canadiense detenido en un gimnasio de El Tesoro, en Medellín. Foto: Redes sociales.

Un año después, fue detenido en Miami. Allí es investigado por su presunta participación en una sofisticada red de traficantes de armas y fentanilo que habrían puesto en Canadá más de 200 pistolas y rifles de alta precisión, algunos de ellos relacionados con homicidios.

En diciembre de 2025, el fiscal federal Gregory W. Kehoe, del Distrito Medio de Florida, Estados Unidos, y Cheryl Harrell, agente especial a cargo de la División de Campo de Tampa de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, anunciaron la apertura de cargos contra cinco señalados integrantes de la sofisticada organización criminal transnacional, entre los que figura el canadiense detenido en Medellín.

Inicialmente, los investigadores dijeron que Tyler Corbin, Edward Noel, Alfredo Santana, Omar Singateth y Arif Jhuman son señalados de traficar cerca de 30 armas a Canadá entre octubre de 2023 y junio de 2024.

“De esas armas, 29 fueron recuperadas en escenas del crimen en Canadá, incluyendo homicidios. Un arma de fuego comprada por Corbin fue recuperada en la escena de un homicidio 32 días después de su compra. Ninguno de estos acusados ​​posee licencia para traficar con armas de fuego”, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Sin embargo, el medio Spectrum News dijo en un reportaje que “a medida que las autoridades federales profundizaban en la investigación, alegaron que Corbin y otras cuatro personas introdujeron al menos 106 armas en Canadá”.

¿Quién es el canadiense capturado en un operativo antinarcóticos en un gimnasio de El Poblado, en Medellín?

Ese mismo medio citó una declaración del fiscal Kehoe en la que atribuye una cifra de armas muy superior: “Tenemos motivos para creer que hay muchas más armas involucradas de las más de 100 que conocemos, creemos que la cifra supera las 200, y a medida que avance la investigación, realizaremos más incautaciones. Estoy seguro de ello”.

La Fiscalía en La Florida aseguró que el 80 por ciento de esas armas que llegaron a Canadá eran pistolas, el resto rifles como los AK-47 y los AR-15, todos ellos restringidos en todo ese país, donde los tiroteos se volvieron un problema, desde 2022.

Según las autoridades, los acusados ​​compraban una pistola por 500 dólares en Tampa y posteriormente la vendían por 5.000 dólares en Canadá. En el caso de los rifles, se sabe que pueden llegar a ser comercializados en el mercado ilegal por hasta 10.000 dólares, según los fiscales.

Tyler Corbin y Alfredo Santana fueron detenidos en la Florida. Noel y Singateth fueron detenidos en Canadá, según el medio Fox13 y ahora Jhuman cayó en Medellín y estará a la espera que se defina su extradición.

Investigadores policiales dijeron a El Tiempo que en Colombia esta persona habría tenido algunos acercamientos con la organización ilegal más poderosa del país, el Clan del Golfo.

Sin embargo, por ahora es un misterio cuáles son los pasos que siguió Jhuman en este país más allá de sus idas al gimnasio.

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Su caída fue celebrada por el alcalde Gutiérrez, el mismo que hace un año denunciaba cómo las mafias transnacionales se tomaban el antes seguro Parque Lleras.