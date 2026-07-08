Policía Antinarcóticos capturó a presunto capo pedido en extradición, en pleno gimnasio de exclusivo sector de Medellín

Un poderoso operativo realizó la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional este jueves 8 de julio, en un reconocido gimnasio del exclusivo sector de El Tesoro, en El Poblado, en el sur de Medellín.

Videos que circulan en redes sociales dejan ver el momento en que los uniformados se toman el lugar para ejecutar una orden de captura contra un presunto capo con fines de extradición.

Los usuarios del gimnasio, ubicado en el tercer piso de la carrera 25A con calle 1A Sur, quedaron absortos al ver a los uniformados, con sus armas largas, en el lugar, en un operativo sin precedentes en un espacio como estos.

Fuentes consultadas por SEMANA dijeron que en el sitio confluyen reconocidos políticos de la ciudad, modelos, actrices, oficiales de la fuerza pública y hasta abogados.

Sobre el capturado, este medio conoció que fue trasladado a un lugar seguro, donde las autoridades están tratando de corroborar plenamente su identidad, para avanzar en los trámites de la extradición, que podrían tardar incluso hasta la posesión del nuevo presidente, Abelardo De La Espriella.

Se trataría de un ciudadano canadiense, de nombre Arif, investigado por nexos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos.

Noticia en desarrollo...