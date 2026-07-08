Imágenes | Así luce hoy la mansión que René Higuita perdió en los estrados judiciales

SEMANA dio a conocer que René Higuita, famoso exportero de la Selección Colombia, perdió el lujoso predio que adquirió en el barrio El Poblado, de Medellín, luego de varios años de intentar demostrar que lo compró de forma legal y sin relación con dineros de origen ilícito.

Aunque el exportero alega “buena fe” a la hora de comprar la mansión, lo cierto es que la justicia determinó que dicho predio tenía orígenes del narcotráfico, que azotó a Colombia, con dureza a Medellín, en la década de los 80 y los 90 y que tuvo al narcotraficante Pablo Escobar como su máximo jefe.

Una minuciosa investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre este predio determinó que fue adquirido con recursos provenientes del narcotráfico, específicamente del Cartel de Medellín, liderado por el capo Pablo Escobar Gaviria.

La decisión, tomada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, precisa que el bien hizo parte de un esquema de testaferrato mediante el cual integrantes de la organización criminal recurrieron a terceros para ocultar activos de origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.

El futbolista retirado, a propósito de esta decisión, señaló: “La propiedad fue adquirida de manera completamente legal, actuando siempre de buena fe y con recursos provenientes exclusivamente de mi trabajo. La negociación se realizó mediante una permuta, en la cual entregué dos apartamentos como parte del negocio. Uno de ellos, incluso, había sido adjudicado por Conavi como reconocimiento al premio obtenido como mejor jugador del año, circunstancia que demuestra el origen plenamente legítimo de los bienes con los cuales se realizó la operación”.

“Años después se conoció que dicho inmueble había pertenecido a una persona que posteriormente fue identificada como testaferro del Cartel de Medellín, situación que desconocía por completo al momento de la adquisición. Es importante precisar que, incluso de acuerdo con las pruebas aportadas por la propia Fiscalía dentro del proceso, esa persona no registraba antecedentes penales ni investigaciones penales para la época en que se celebró la negociación. Al igual que cualquier ciudadano en una circunstancia similar, fui víctima de un engaño y jamás tuve conocimiento de antecedentes que relacionaran ese bien con actividades ilícitas”, agregó René Higuita.

Durante la investigación realizada por la Fiscalía, se evidenció que la propiedad fue adquirida por Gustavo Cuartas Rendón, quien habría actuado como testaferro de los narcotraficantes William y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, integrantes del Cartel de Medellín.

“Recientemente, un juez decidió acceder a las pretensiones de la Fiscalía y decretó la extinción del dominio sobre el inmueble. Respeto las decisiones de la justicia; sin embargo, ejerceré los recursos que la ley me otorga y presentaré la correspondiente apelación, con la confianza de que mi actuación de buena fe sea plenamente valorada dentro del proceso”, agregó Higuita.

“Quiero ser enfático en un aspecto fundamental: no he sido condenado ni investigado por la comisión de ningún delito relacionado con este caso. Incluso, en la propia decisión judicial, el juez reconoce expresamente mi condición de tercero de buena fe, y deja claro que mi nombre nunca ha estado relacionado con actividades de testaferro ni con haber prestado mi nombre para ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes. La decisión recae exclusivamente sobre el inmueble y no constituye un juicio sobre mi conducta, mi actuar o mi integridad”, aseveró.

René Higuita, leyenda de la Selección Colombia y Atlético Nacional, el 15 de octubre de 2025, en Barranquilla Foto: Getty Images

“Lamento profundamente esta situación, no solo por el perjuicio económico que representa, sino también por la evidente sensación de injusticia que produce. Aunque respeto las decisiones judiciales y acudo a los mecanismos legales para controvertirlas, resulta inevitable advertir que, además de haber perdido los dos apartamentos que entregué como parte de la permuta, con esta decisión también se pretende extinguir el derecho de dominio sobre el inmueble ubicado en El Poblado, adquirido de buena fe y con bienes de origen plenamente lícito”, acentuó.

“Asimismo, hago un llamado respetuoso a los medios de comunicación para que informen sobre este caso con el debido contexto y responsabilidad. Les pido evitar titulares o afirmaciones que puedan inducir a la opinión pública a creer, equivocadamente, que he cometido un delito o que he tenido vínculos con actividades criminales. El derecho de la ciudadanía a estar informada también implica recibir información precisa, equilibrada y ajustada a la realidad de los hechos”, insistió.

En el programa Los Informantes, el portero René Higuita asistió a la mansión, ubicada en una zona exclusiva de Medellín. Y dado que no pudo entrar a la misma, un dron realizó el recorrido dentro del predio.

Tras las tres décadas que han pasado desde que Higuita manifiesta que lo adquirió, el predio luce totalmente golpeado por la naturaleza. Y sus cimientos aún dan cuenta de una vivienda lujosa.

El asunto es que el lote vale miles de millones de pesos que Higuita reclama, según dijo al referido medio, para dejar como herencia a sus nietos.

Estas son las imágenes que se obtuvieron de la mansión a través del dron:

Así luce en Medellín, en 2026, la mansión que René Higuita adquirió en la década de los 90 y que la justicia le retiró tras argumentar procedencia de dineros del narcotráfico Foto: Captura de pantalla YouTube @(Los Informantes)

Así luce en Medellín, en 2026, la mansión que René Higuita adquirió en la década de los 90 y que la justicia le retiró tras argumentar procedencia de dineros del narcotráfico Foto: Captura de pantalla YouTube @(Los Informantes)

Así luce en Medellín, en 2026, la mansión que René Higuita adquirió en la década de los 90 y que la justicia le retiró tras argumentar procedencia de dineros del narcotráfico Foto: Captura de pantalla YouTube @(Los Informantes)

Así luce en Medellín, en 2026, la mansión que René Higuita adquirió en la década de los 90 y que la justicia le retiró tras argumentar procedencia de dineros del narcotráfico Foto: Captura de pantalla YouTube @(Los Informantes)

Así luce en Medellín, en 2026, la mansión que René Higuita adquirió en la década de los 90 y que la justicia le retiró tras argumentar procedencia de dineros del narcotráfico Foto: Captura de pantalla YouTube @(Los Informantes)

Así luce en Medellín, en 2026, la mansión que René Higuita adquirió en la década de los 90 y que la justicia le retiró tras argumentar procedencia de dineros del narcotráfico Foto: Captura de pantalla YouTube @(Los Informantes)

Estas fueron las declaraciones de Higuita en el referido programa: