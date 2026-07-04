“Yo me hacía llamar Higuita”: la inesperada confesión de Alzate tras encontrarse al exarquero en un aeropuerto

El reconocido cantante de música popular Jorge Andrés Alzate protagonizó un emotivo momento al coincidir de manera casual con el histórico exarquero de la Selección Colombia, René Higuita.

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El encuentro, que tuvo lugar en la sala de espera de un aeropuerto, fue documentado y compartido por el propio artista a través de sus redes sociales oficiales, donde expresó la profunda admiración que siente por el deportista desde su niñez.

Para el intérprete de éxitos como Maldita traición, la oportunidad de conversar con una de las leyendas más importantes del fútbol sudamericano representó la culminación de un anhelo de su infancia, época en la que, según relató, emulaba las jugadas del guardameta antioqueño en los partidos con sus amigos de barrio.

De acuerdo con el video publicado por el cantante, la emoción por el cruce informal se mantuvo intacta minutos después de haber conversado con el exfutbolista. Registrado por su hermano y mánager, Juan Alzate, el artista detalló con espontaneidad cómo vivió el momento.

“Hoy conocí a René Higuita. Era el ídolo mío de toda la vida. Yo era el arquero siempre. Yo me pintaba el nombre de Higuita, número uno. Yo me hacía llamar Higuita”, relató el cantante entre risas y nostalgia.

Durante la grabación, su hermano Juan aprovechó el espacio para recordar, en un tono jocoso, las limitaciones económicas que afrontaban durante su niñez, un contexto que sirvió para subrayar el valor simbólico que tenía la figura de Higuita para ellos en aquellos años.

En medio de su relato, Alzate reveló una infidencia relacionada con la reciente producción audiovisual del tema Te quiero ver campeón, una canción interpretada por varios exponentes de la música popular colombiana con motivo del camino de la Selección Colombia hacia el Mundial 2026.

El cantante explicó que, a diferencia de sus colegas, quienes optaron por usar la tradicional camiseta tricolor para el rodaje del videoclip, él prefirió buscar una prenda con un significado más personal y directamente vinculada a su referente deportivo.

“Me fui para la tienda de René, porque él tiene una tienda, a conseguir el buzo de él”, relató el artista. Detalló que adquirió una réplica de la icónica indumentaria que el guardameta utilizó en las citas mundialistas de la década de los noventa. “Yo lo vi y yo dije: ‘Con ese buzo voy a salir en el video’”, complementó el cantante, destacando el orgullo de portar el diseño asociado a las hazañas del exportero.

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Al cierre del video compartido en redes, tanto el cantante como su mánager coincidieron en resaltar las cualidades humanas del exjugador de Atlético Nacional y de la Selección Colombia, destacando la amabilidad con la que los atendió durante el breve intercambio en la terminal aérea. “Me cayó super bien, hermano. Qué persona. Bacano”, concluyó Alzate.

El video generó una rápida interacción entre los seguidores de la música popular y los aficionados al fútbol, quienes valoraron la sencillez del artista al mostrarse en su rol de admirador, dejando de lado por un momento su estatus de figura pública para honrar la trayectoria de uno de los deportistas más influyentes en la historia de Colombia.