Los directivos del Bayern Múnich, donde juega el colombiano Luis Díaz, pelean porque Harry Kane pueda ganar el Balón de Oro. Así lo han manifestado en recientes declaraciones, y más con la temporada estelar que acaba de tener el delantero inglés.

Bayern Múnich recibe poderosa notificación por Harry Kane: Luis Díaz, clave en el logro

Y es que Kane fue galardonado con la Bota de Oro, tras los 36 goles que hizo en Bundesliga durante el curso 2025-2026. El premio le llegó este miércoles, 19 de agosto, y fue aplaudido por el mundo entero.

𝐂𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐠𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐡𝐢𝐞𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫. 🏆



Harry Kane receives his second Golden Shoe surrounded by the Bayern family. ❤️ pic.twitter.com/iK6x45Ojg5 — FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2026

Ese sería solo el primer paso en una serie de premios que Kane podría ganar con el Bayern Múnich. ¿Por qué no el Balón de Oro? Es la pregunta que se hacen los directivos del conjunto bávaro.

Max Eberl: “Harry Kane se merece el Balón de Oro”

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, habló con Sport Bild y allí dejó varias declaraciones que hacen eco sobre un posible Balón de Oro para Kane. Eberl no se guardó nada y apuntó al premio mayor.

“Es un fenómeno, un líder, una personalidad arrolladora, y lleva años demostrando lo excepcional que es. Se merece con creces el Balón de Oro. Cualquiera que ame el fútbol admira a personas como Harry Kane”, dijo Eberl en el medio referenciado.

Además de sus goles en la última temporada, Kane también fue vital para que Bayern Múnich pudiera alzar todo en Alemania: Copa, Supercopa y Bundesliga. Además, llegaron a las semifinales de la Champions League.

Incluso, Eberl optó por comparar a Harry Kane con una de las leyendas del equipo bávaro: “Al igual que Gerd Müller en su mejor momento, parece tener una fracción de segundo más en cada situación”.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

Además de lo hecho en Bayern Múnich, Harry aportó para que la selección de Inglaterra lograra el tercer puesto del Mundial 2026. Aunque no jugó el último partido ante Francia, sí sumó minutos y buenas actuaciones a lo largo de la cita orbital.

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Jan-Christian Dreesen, el director general del Bayern, también opinó sobre Kane: “Una cosa está clara: quien hable de los premios individuales más importantes de este año no puede ignorar a Harry Kane. Harry es una estrella mundial sin aires de grandeza y uno de los mejores delanteros del siglo XXI. Es un modelo a seguir y un prototipo del deportista moderno”.

¿Logrará Kane hacerse con el Balón de Oro? Tiene una gran competencia por delante, pues figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Rodri Hernández también pintan como importantes en la carrera por el galardón.