Luis Díaz sigue en un largo receso en Alemania luego de no ser convocado a la Selección Colombia por mutua decisión.

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Mientras muchos de sus compañeros del Bayern Múnich atienden los compromisos con sus selecciones nacionales, Lucho se quedó concentrado en el club con varios roles nuevos para perfeccionar su andar en la Bundesliga y la Champions League.

Y es que el comienzo de temporada para Luis Díaz no ha sido bueno. Cuando le tocó echarse el equipo al hombro, no pudo destacarse como líder en la zona ofensiva y quedó en el aire que le faltan sus compañeros Harry Kane y Michael Olise. Cuando llegó su momento de volver a la Selección Colombia, la sorpresa estuvo en su ausencia, pero todo tenía un propósito.

Luis Díaz espera mejorar sus condiciones y la toma de decisiones, y no recaer mentalmente tras las malas pasadas del comienzo de temporada. Por eso, junto al cuerpo técnico de Vincent Kompany, perfecciona sus cualidades para no fallar en el reinicio de actividades en la Bundesliga en los próximos días.

Luis Díaz contra el Unión Berlín. Foto: Getty Images

Recuperar su mejor versión deportiva es el máximo objetivo. Bayern y Luis Díaz se mentalizan en aprovechar este tiempo para planear las situaciones deportivas específicas y corregir aspectos técnicos para que el guajiro pueda tener una mejor definición, ser preciso en jugadas a velocidad y tomar buenas decisiones frente al arco.

Luis Díaz, de modelo

Además de los aspectos técnicos y tácticos, Bayern aprovechó el receso para que Luis Díaz sea una de las imágenes principales en el lanzamiento de su nueva línea de ropa urbana.

Las prendas que Lucho ya modela, camisetas, sudaderas, chaquetas y camisetas, se pueden encontrar desde los 131.000 pesos colombianos en las tiendas oficiales del club alemán.

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Un golpe de confianza para Luis Díaz, que está siendo testigo de cómo varios de sus compañeros son figuras con sus selecciones en la Nations League de la Uefa, y que volverán con un óptimo nivel para la titular.

Michael Olise y Harry Kane le exigirán a Lucho en la cancha y por eso él se pone a punto alejado de la presión.

Bayern Múnich volverá a las canchas el próximo sábado, 10 de octubre, fecha en la que el conjunto bávaro visitará al Augsburgo por la jornada cinco de la Bundesliga. Luego, el martes 13 debutará en la fase liga de la Champions League ante el Viking de Noruega.