Luis Díaz pudo jugar en el FC Barcelona y el fichaje no se terminó dando. En las últimas horas, Deco, director deportivo del cuadro español, se refirió al nombre del colombiano cuando le preguntaron por el fichaje que quiso, pero no logró concretar.

Quien viralizó las palabras del miembro del equipo blaugrana fue el periodista Fabrizio Romano en un trino que decía: “Deco, sobre el fichaje que quiso concretar y no pudo cerrar para el Barcelona: ‘Luis Díaz’”.

Dichas palabras se viralizaron en España, Alemania y también en Colombia. Además, porque todo parece indicar que para el Barça en dicho momento el extremo guajiro era la máxima prioridad, incluso por encima de otras estrellas como Julián Álvarez o Bernardo Silva.

Para lamento de Deco, Bayern Múnich cautivó de una manera más fuerte a Lucho, que lleva ya temporada y media jugando allí, donde se ha acoplado de una manera precisa para ir en busca del crecimiento de su carrera en Europa.

Se conoció la lesión exacta de Gustavo Puerta y cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Vuelve y juega en Bayern: club confirmó la mala noticia para los de Luis Díaz, Kompany y compañía

El primer año con los bávaros quedó campeón de Bundesliga, Supercopa y Copa germana, faltándole solo la Champions League para haber completado una campaña perfecta.

En lo personal, registró un número alto de goles, así como también de asistencias, que le permitió consolidarse en el tridente de lujo junto a Harry Kane, actual Balón de Oro, y Michael Olise.

Contrato vigente con Bayern Múnich

Cerca de los 30 años, Díaz tuvo que tomar una complicada decisión para su futuro tanto deportivo como personal. Después de un tiempo en Liverpool donde brilló, en junio de 2025 las posibilidades para salir de allí se le abrieron.

En la mesa estuvieron Bayern Múnich, Barcelona, PSG y hasta equipos de Arabia Saudita como Al-Hilal FC que dañaban su cabeza con cifras altísimas de contrato.

Luis Díaz el día de su presentación y firma de contrato hasta 2029 con Bayern Múnich. Foto: Foto especial para El País

No obstante, el cafetero se inclinó por los alemanes, en donde firmó por los próximos años, hasta el 30 de junio de 2029 para ser exactos.

Una vez termine su vínculo con los rojos, su edad rondará los 32-33 años y habrá que ver si le extienden el vínculo o si Barcelona reintenta llevárselo.

Cerca del regreso a las canchas

Díaz Marulanda transita un tiempo en el que se recupera de una lesión que vivía hace unas semanas en medio de un partido de Champions League.

Al extremo colombiano, la molestia física en mención lo alejó de varios partidos, tanto con Bayern como del doblete de amistosos contra Chile que acabó de protagonizar la Selección Colombia.

Luis Díaz todavía no entra en los planes de Vincent Kompany Foto: Getty Images // FC Bayern

Si bien ya entrena a la par de sus compañeros, aún no está disponible por decisión de su entrenador. En las últimas horas se reportó en Alemania que seguirá de baja, por lo menos, un partido más. Es decir que frente a Colonia este viernes, 20 de noviembre no estará.

Es posible que para el compromiso de Liga de Campeones de la próxima semana, cuando el equipo bávaro se enfrente a Lille de Francia, sí esté.

Los entrenamientos de los días siguientes serán los que determinen si su regreso aún deberá esperar, o terminará el mes de noviembre jugando nuevamente en la titular.