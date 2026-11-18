Atlético Nacional fue eliminado de la Copa BetPlay en la noche del pasado martes a manos de Once Caldas, que lo venció en la tanda de penales.

El partido jugado en el Atanasio Girardot de Medellín terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y con marcador de 3-3 en el global luego de la ida jugada en Manizales hace un par de días.

Nicolás Rodríguez y Jorman Campuzano fallaron sus respectivos penales en la tanda en que el portero blanco, Joan Parra, fue la gran figura.

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Dicha caída del verdolaga ante su gente fue calificada como fracaso por la prensa deportiva, así como también por un buen sector de la afición que no se esperaba ese golpe bajo.

A los protagonistas directos de Nacional se les cuestionó por dicha derrota ad portas de jugar por un nuevo título.

En la zona mixta, quienes pusieron la cara de los múltiples referentes que tiene el plantel fueron William Tesillo y Jorman Campuzano.

“En mi diccionario no está”

A Tesillo le preguntaron de manera directa por el “fracaso” vivido, a lo que contestó: “Fracaso, esa palabra en mi diccionario no está. Cuando se gana por ahí un partido, un rival, no sé, llámelo equipo chico, es normal, no le dan valor a la victoria porque es Nacional”.

"Fracaso, esa palabra en mi diccionario no está. Cuando se gana por ahí un partido, un rival, no sé, llámelo equipo chico, es normal, no le dan valor a la victoria porque es Nacional. La gente agradecidos con ellos, están dolidos y hay que aguantar las críticas." William Tesillo. https://t.co/SWaMnKwOTY — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) November 18, 2026

También aceptó que las críticas de su propia afición vengan en los días posteriores: “Estamos agradecidos con ellos. (Hoy) están dolidos y hay que aguantar las críticas”.

Por su parte, Campuzano se hizo cargo del penal errado y los dardos de los que es blanco: “Un trago muy amargo, un golpe muy duro, no hay explicación, pido disculpas por el penal. El sábado a ganar en Manizales. Ya solo alcanza salir campeón”.

Lucas González quiere revancha

El DT de Atlético Nacional en menos de un mes tuvo y tendrá que enfrentarse a Once Caldas. La suerte los llevó por el mismo camino en Copa, así como también en liga, donde quedaron instalados en el mismo grupo de cuadrangulares.

Justo después de lo que fue el capítulo por Copa en Medellín, el próximo fin de semana Nacional deberá ir a Manizales para la jornada 1 del grupo A. El partido es una oportunidad de revancha para Lucas González, que ya avisó.

"TENGO GANAS DE QUE NOS VEAMOS LA CARA OTRA VEZ". Lucas González quiere revancha en Liga ante Once Caldas 🔥. Ambos equipos se enfrentarán el sábado por la primera jornada de los cuadrangulares. https://t.co/yNcM40XvOO — Hinchas Colombia (@ColHinchas) November 18, 2026

“Tengo ganas de que sea sábado y nos veamos la cara otra vez”, declaró en rueda de prensa.

También en su análisis, el bogotano hizo un análisis de la descompensada zona defensiva que no logra estibilizar en el nivel: “Son muchos goles. Si queremos ser campeones, tenemos que encontrar la forma de encajar menos goles”.

“Ahora empezamos un torneo de seis partidos, tenemos una ventaja y hay que saber aprovecharla. En los goles que nos marcan hay un factor común que me tiene con rabia, molesto: el perder controles del juego. Cuando estamos ganando necesitamos controlar mejor, con pases”, reflexionó en vispera de las finales, donde un error puede salir caro.