Luis Quiñones, jugador de América de Cali, estuvo involucrado en la trifulca que se generó al final de la semifinal vuelta por Copa BetPlay entre los rojos e Internacional de Bogotá.

Fue una situación que se elevó y llevó hasta la intervención de miembros de ambos conjuntos para frenarse.

Los medios de comunicación en zona mixta requirieron a los directamente implicados para que estos respondieran lo que sucedió en el terreno de juego.

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Uno que habló fue justamente Quiñones, quien le señaló a un medio que su rival “no se ponga de exitoso porqué soy gamín”.

Al parecer los ánimos estaban caldeados por el deseo de ambos de llegar a una final y se jugó a la máxima intensidad. “El fútbol hay que jugarlo así, con esa pasión y se estaban jugando la vida, nosotros también”, destacó.

Posteriormente, Lucho nuevamente contó parte de las intimidades de la pelea en la que él fue bastante señalado y no ocultó que las provocaciones fueron de ambos lados: “Me decía un chingo y yo le respondí una y no aguantó”.

JAJAJA Luis Quiñones y el rifirrafe que tuvo a lo último con los jugadores de Inter “Que no se ponga a decir cosas que yo soy un gamin” Ajajajajaj https://t.co/sOKZCdqhSf — René León (@reneleon_co) November 18, 2026

DT de América celebró paso a la final

David González es un técnico joven que ha recibido múltiples críticas en sus pasos por Independiente Medellín y Millonarios. También en América de Cali se le ha presionado, pero está también a punto de dar resultados deportivos.

En la rueda de prensa posterior al partido de la semifinal vuelta celebró la clasificación a la final en la que enfrentará a Once Caldas.

“Para nosotros es llevar el peso de todo el semestre, de un semestre muy bueno que hemos hecho y que dependa de un partido. Obviamente sigue la Liga, los cuadrangulares y la posibilidad de otra final, pero llegar a la final de esta Copa era una obligación, sobre todo por el calendario que se habló mucho. Y al final lo terminamos haciendo”, resaltó del trabajo de los suyos.

David González (der.) le da indicaciones a Adrián Ramos en el juego de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026. Foto: Raúl Palacios / El País

En la misma atención a medios abrió su corazón para contar cómo el estrés del mundo fútbol se trasladó a su hogar, en donde no merecían lo que pasaba y tuvo que ponerle freno a una situación que iba escalando.

“A no ser que lo hagan a escondidas y no me cuenten, ellos tampoco leen, tampoco ven y tampoco escuchan, y vivimos más bueno. Yo trato de blindarlos un poco. Seguramente en el colegio habrá días cuando América pierde tendrán el bullying respectivo; cuando América gana lo contrario”, relató de lo vivido por sus hijos.

“Llegó un momento, cuando yo empezaba a trasladar lo que pasaba aquí a mi casa, mi esposa y mis hijos me dijeron ‘esto no puede ser así’. Y es lo mejor que me ha pasado”, agregó de la situación tensa que pasó en su casa.

Inician los cuadrangulares

Para este viernes está previsto que América juegue el primer partido de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay en busca de la final y estrella de fin de año.

El juego será contra Atlético Bucaramanga en condición de visita para los rojos, programado desde las 6:35 p.m.