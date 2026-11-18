América de Cali y Once Caldas disputarán la final de la Copa BetPlay 2026. El cuadro escarlata eliminó a Internacional de Bogotá, mientras que el ‘Blanco Blanco’ dio el batacazo contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

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La hinchada de América celebró por partida doble en el Pascual Guerrero. Antes de firmar su clasificación a la gran final, reaccionaron en vivo a los penales de Nacional vs. Once Caldas y festejaron cuando Juan Pablo Patiño convirtió el quinto cobro a favor del cuadro manizaleño.

Aunque el partido de la otra llave no se transmitió a través de las pantallas del Pascual, los hinchas sacaron sus celulares y vieron la transmisión oficial de Win Sports mientras esperaban por la salida de su equipo.

La mayoría le estaba haciendo fuerza a Once Caldas para que lograra la proeza en Medellín y su reacción quedó grabada en un video publicado a través de una de las cuentas oficiales del fútbol profesional colombiano.

América llega a otra final

La celebración de la hinchada escarlata se extendió hasta altas horas de la noche. Aunque el duelo contra Internacional de Bogotá terminó en empate (1-1), América se clasificó a la final por la ventaja que había conseguido hace una semana en el Estadio Metropolitano de Techo.

El técnico David González aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a los hinchas. “Yo creo que el que viene al estadio, el mismo éxtasis de ese gol terminando y de pasar a una final como que le hace olvidar lo que haya podido haber pasado en el transcurrir del partido”, expresó.

América de Cali vs. Once Caldas: posibles fechas para la final de la Copa BetPlay

“Hay que cambiar la mentalidad, por más que sí puede pasar que nosotros no juguemos nuestro mejor partido. Puede pasar porque a todos nos pasa, es imposible. Si no, no estaríamos acá. Pero hay que cambiar un poquito ese chip, hay que ser un poquito más positivo”, dijo.

América de Cali esperaba el estadio lleno para el partido de vuelta contra Inter de Bogotá; sin embargo, quedaron muchas sillas por ocupar a pesar de la campaña que se realizó en redes sociales con promociones 2x1 para abonados.

¿Cuándo es la final de la Copa BetPlay 2026?

La dirigencia del club vallecaucano espera que la respuesta sea diferente para la gran final ante Once Caldas. Dicho enfrentamiento a doble partido se disputará a finales del mes de diciembre, faltando la confirmación oficial por parte de Dimayor.

Estas son las fechas tentativas:

Final ida - Copa BetPlay 2026

19 de Diciembre

Estadio Pascual Guerrero

América vs. Once Caldas

Final vuelta - Copa BetPlay 2026