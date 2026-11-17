La Selección Colombia se presentó en partido amistoso en el Monumental de Santiago contra el equipo chileno en lo que fue el último partido del técnico Néstor Lorenzo en este 2026 con la Tricolor, una temporada que tuvo Mundial a bordo y ahora anda por el recambio generacional. Las noticias dejan a un lado el resultado y ponen los ojos en Gustavo Puerta.

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El equipo colombiano saltó a la cancha con varios cambios en el once titular. Ya Néstor Lorenzo había anticipado en rueda de prensa que quería ver a muchos jóvenes en la cancha y dejar los entrenamientos, dar rodaje a esa ‘nueva sangre’ y así ir llenando de confianza a sus pupilos.

Uno que hace parte de esa nueva generación es Gustavo Puerta, quien saltó al Monumental de Lima y resbaló, en una maniobra que condiciona su temporada con el Olympiacos de Grecia. El primer reporte médico indicó que el volante sufrió una lesión en su rodilla izquierda, a la espera del anuncio oficial y el tiempo que podría tener de baja.

Gustavo Puerta se va como figura revelación de Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Por ahora, según fuentes cercanas a la Selección Colombia, se descarta que Puerta sufra una rotura de ligamentos en su rodilla, pero habrá que esperar el diagnóstico más exacto y el tratamiento a seguir.

Su estado, tras resbalar y chocar con el rival, fue lamentable, se le vio envuelto en lágrimas y el dolor da a entender que su recuperación podría extenderse a meses o semanas.

Lorenzo habló de Puerta

Sin muchos detalles, Lorenzo habló de esta lesión en la rueda de prensa y fue mesurado en sus palabras. Solamente se dedicó a decir que espera los partes médicos oficiales de los especialistas, el proceso médico a seguir y el tiempo que el jugador tendría de baja, sumando la recuperación que deberá adelantar en Atenas.

“Esperemos que lo confirmen, esperemos que sea lo menos grave posible. Fue un golpe muy duro”, dijo Lorenzo sobre Puerta, en un gesto que denota algo de tristeza y preocupación.

Más lesiones en Colombia

En el primer tiempo, apenas comenzando el partido, Dávinson fue a un balón dividido, pero su rival chileno se lanzó y lo arrasó por completo, dejándolo unos minutos en el suelo. Sánchez dio algunas muestras de dolor e intentó seguir en competencia, pero le fue imposible.

En su lugar, ingresó Jhon Lucumí en el minuto 7, a la espera del reporte médico del defensa del Galatasaray y lo ideal en la Selección Colombia es que solo sea el dolor momentáneo por la jugada y no pase a mayores.