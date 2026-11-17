Este martes, 17 de noviembre de 2026, se confirmó una lesión en la Selección Colombia. Yaser Asprilla no fue incluido en el once titular del partido amistoso contra Chile, y la prensa deportiva dio detalles al respecto.

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Concretamente, Yaser Asprilla sufrió una carga muscular y por eso no jugó de arranque contra Chile. Así lo confirmó el cuerpo técnico de la Selección Colombia previo al encuentro.

“Yaser Asprilla sufrió una carga muscular”: baja en Selección Colombia

“El cuerpo médico me dice que no es nada grave, que es solo un tema de prevención, y que es una carga muscular que sintió Yaser Asprilla”, reveló la periodista Marcela Monsalve de Gol Caracol.

Yaser Asprilla, jugador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Yaser Asprilla, de 22 años, es uno de los llamados a figurar en este proceso de renovación que vive la Selección Colombia. El pasado 13 de noviembre jugó 30 minutos en la victoria de La Tricolor, sobre Chile, en Cali (1-0).

Un parte de tranquilidad es que lo de Asprilla no es grave, o al menos así lo revela la prensa deportiva que siguió de cerca el tema. Por tanto, su club, Girona de España, también respira.

Néstor Lorenzo hizo cambios para el partido de Colombia contra Chile

Este martes, para el juego ante Chile en Santiago, Néstor Lorenzo hizo seis cambios con respecto a la nómina del pasado 13 de noviembre, también ante La Roja.

La titular de Colombia, en Santiago, fue: Aldair Quintana; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Kevin Andrade, Juan Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Matias Orozco, Daniel Arcila, Camilo Mena; y Luis Javier Suárez.

Aldair Quintana, Kevin Andrade, Juan David Cabal, Matías Orozco, Daniel Arcila y Camilo Mena son algunas de las caras nuevas que integran el proceso de renovación en el combinado Tricolor.

Néstor Lorenzo dirigiendo a Matías Orozco y Daniel Muñoz en la Selección Colombia. Foto: AFP

Lorenzo sigue probando, con miras al papel que pueda hacer la Selección Colombia en la Copa América 2028, y también de cara al Mundial 2030.