Néstor Lorenzo eligió su segundo equipo titular para medirse a Chile en el marco de la fecha FIFA de noviembre.

Será el segundo amistoso ante este mismo rival, pero esta vez en Santiago, capital de los australes. El balón rodará sobre las 6:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Monumental, habitual casa de Colo-Colo.

Se sabía que el DT argentino haría cambios con respecto al once que paró el pasado viernes en Cali, donde ganó 1-0 gracias a un autogol de la zaga roja.

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La vez anterior el esquema tuvo una buena parte de los que se cree van a ser titulares de cara al 2027 cuando empiecen la Eliminatorias a la Copa Mundo de 2030.

También estuvieron parte del ‘proceso anterior’ como Camilo Vargas (portero), Daniel Muñoz (lateral), Dávinson Sánchez (central) y Jhon Lucumí (central), Jefferson Lerma (volante), Jhon Arias (volante) y Luis Javier Suárez (atacante).

Ahora se han integrado unos nuevos y para este martes vs. Chile, el estratega argentino ha puesto de arranque a otros como Kevin Andrade (central), Matias Orozco (volante), Daniel Arcila (volante), Camilo Mena (delantero).

Nómina titular de Colombia para enfrentar a Chile: Aldair Quintana; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Kevin Andrade, Juan Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Matias Orozco, Daniel Arcila, Camilo Mena; y Luis Javier Suárez.

Uno que llama poderosamente la atención por su aparición de arranque es Mena, quien milita en Korona Kielce de Polonia y es la primera citación a la Tricolor que tiene.

Dicho nombre fue el ‘palo’ entre los llamados que se conocieron hace un par de semanas, generando expectativa por saber qué le puede aportar a la Tricolor ante la ausencia de fijos en la delantera como Luis Díaz.

“Recambio generacional”, el reto de Lorenzo

A Néstor Lorenzo después de su renovación le correspondió llevar a cabo el proceso de recambio generacional para la Selección Colombia.

Varios jóvenes y otros que habían perdido protagonismo en la Tricolor por mantener a los fijos, volvieron para hacerse con un lugar en medio de esta nueva camada que está surgiendo para el cuadro patrio.

En la previa del segundo partido contra Chile, el DT a cargo de la Tricolor dio a conocer que le es importante que jueguen todos a los que citó, y con ello casi que aseguró presencia de otros nombres a comparación de la nómina pasada.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, durante una conferencia de prensa. Foto: Raúl Palacios / El País

“Más que en lo táctico que de pronto hay algún cambio, es darle rodaje a los jugadores. A nosotros nos sirve ver a los jugadores en cada entrenamiento, pero si participa en un partido tan intenso como el del otro día, tan difícil y rinde la prueba va a ser un punto a favor”, apuntó de cara al partido de este martes.

A su vez, dio a conocer que sus objetivo es tener de donde escoger cuando se vengan las competencias oficiales: “Se inicia este recambio generacional que es necesario y que le apunta a dos o tres años, para tener jugadores con la experiencia suficiente para llegar a la Copa América de buena manera y antes en las Eliminatoria Sudamericanas”.