El caso de Thomas Markle, padre de Meghan Markle, tomó una nueva dimensión judicial este martes 17 de noviembre de 2026. A la investigación que enfrenta en Estados Unidos por presunta posesión de material de abuso sexual infantil se sumaron tres cargos presentados por la Policía de Filipinas, país donde residió durante varios años. Las nuevas acusaciones incluyen presuntos delitos relacionados con la distribución, venta y exportación de este tipo de contenido, además de posesión. El hombre, de 82 años, permanece bajo custodia en Florida mientras avanza el proceso judicial estadounidense.

La Policía Nacional de Filipinas presentó tres cargos ante la Fiscalía de la ciudad de Cebú. Dos de ellos están relacionados con ofrecer, distribuir, vender, exportar o importar material de abuso y explotación sexual infantil. El tercero corresponde a la presunta posesión de este contenido.

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algo con más infor Thomas Markle, de 82 años, enfrenta nuevas acusaciones en Filipinas por presunta distribución y posesión de material de abuso sexual infantil, mientras permanece detenido en Florida a la espera de su proceso judicial en Estados Unidos.attempting to cut off an ankle monitor that was a part of his conditional release on charges of possessing child sexual abuse material. (Photo by Pinellas County Sheriff's Office via Getty Images) Foto: Pinellas County Sheriff's Office

Estas nuevas acusaciones se suman al proceso que enfrenta en territorio estadounidense, donde fue imputado por un cargo federal de posesión de pornografía infantil. Si es declarado culpable, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión federal.

La investigación comenzó después de que Thomas Markle Jr., hijo del acusado y medio hermano de Meghan Markle, alertara a las autoridades sobre el material que presuntamente encontró en la vivienda de su padre en Cebú, Filipinas. Según relató al periódico británico The Sun en octubre, habría descubierto cientos de fotografías y videos que involucraban a menores de edad, algunos de ellos almacenados en cajas y dispositivos electrónicos.

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Markle Jr. explicó que el hallazgo lo llevó a contactar a las autoridades porque consideró que se trataba de contenido ilegal. En declaraciones recogidas por el medio británico, aseguró que se sintió traicionado y horrorizado por lo que había encontrado y que decidió denunciarlo para evitar que la situación quedara sin investigar.

La situación también tuvo repercusiones para el propio Thomas Markle Jr. Durante las primeras etapas de la investigación, la Policía filipina llegó a señalarlo como persona de interés en el caso. Sin embargo, posteriormente retiró esa referencia y ofreció disculpas al hijo del acusado. Hasta ahora, no se han presentado cargos contra él relacionados con esta investigación.

Tras conocerse la denuncia, las autoridades estadounidenses comenzaron sus propias averiguaciones. El 6 de noviembre de 2026, agentes federales arrestaron a Thomas Markle en Lakeland, Florida, donde residía en un centro de asistencia para adultos mayores.

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A raíz de la operación de urgencia a la que Thomas fue sometido y terminó con la amputación de una pierna, en Cebú, Filipinas, donde vive. Se creyó que Meghan correría a verlo y reconciliarse, pero no fue así, al parecer, por la fijación de él con la prensa. Foto: API

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la investigación permitió localizar dos depósitos de almacenamiento en el área de Los Ángeles que estaban alquilados a nombre de Markle desde 2008. Durante los registros autorizados judicialmente, los agentes incautaron aproximadamente 78 elementos, entre diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían presunto material de abuso sexual infantil.

El informe de las autoridades estadounidenses sostiene que entre las imágenes había fotografías que aparentemente mostraban al propio Markle junto a menores de edad. También se describieron otras imágenes de niñas en diferentes situaciones. Estos elementos forman parte de las pruebas recopiladas por el FBI y deberán ser examinados durante el proceso judicial.

Desde que se conoció el arresto, Meghan ha mantenido distancia de la polémica y no ha emitido nuevas declaraciones sobre los tres cargos presentados en Filipinas. Por su parte, Thomas Markle había rechazado anteriormente las acusaciones y las calificó de mentiras durante una entrevista con el Daily Mail.