Este 17 de noviembre TransMilenio anunció que varios de los cambios que tendrá el sistema durante esta semana. Uno de ellos es el cierre de uno de los vagones de la estación De La Sabana, ubicada en la Calle 13.

El cierre del vagón 1 de la estación se hará en el sentido occidente - oriente, por lo que las rutas “F” del vagón no se verán afectadas.

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El cambio será para las rutas A60, C19 y J23. Las dos primeras comenzarán a parar en el vagón 2 de la estación San Facon - Cra.22. mientras que la ruta dirigida a la estación Las Aguas omitirá la parada. Estos cambios están programados desde el 17 de noviembre hasta el lunes 23 de noviembre sino hay inconvenientes en las obras programadas.

Estos cambios por obras en la malla vial se unen a los reciben las estaciones 21 Ángeles, Zona Industrial y Virrey, que también tuvieron rutas cambiadas de acuerdo a las necesidades del sistema.

Le recomendamos estar pendiente a cada cambio en la movilidad que anuncian la Secretaría y TransMilenio mediante sus canales oficiales para saber de cada movimiento del sistema y si afecta o no su trayecto del día a día.