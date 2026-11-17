Los seguidores del reguetón clásico ya tienen información concreta para organizar su presupuesto de cara al regreso de Don Omar a Colombia. El cantante puertorriqueño incluyó tres ciudades del país en su gira internacional The Last King World Tour y los primeros precios oficiales de la boletería ya aparecen publicados en el registro del Ministerio de Cultura.

Para el concierto de Bogotá, las entradas tendrán valores que van desde los 250.000 pesos colombianos hasta los 13 millones de pesos colombianos, dependiendo de la ubicación y la etapa de compra.

El intérprete de Danza Kuduro se presentará el 4 de noviembre de 2027 en Bogotá, el 5 de noviembre en Cali y el 7 de noviembre en Medellín. Las fechas y los escenarios aparecen en el calendario oficial publicado en la página web del artista: Vive Claro, en la capital; estadio Pascual Guerrero, en Cali, y estadio de Envigado, en Medellín.

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La información registrada ante el Portal Único de la Ley de Espectáculos Públicos permitió conocer los precios correspondientes a Bogotá. Estas son las tarifas por localidad:

Precios de las boletas para Don Omar en Bogotá

Primera etapa:

Gradería 125-132: 250.000.

Gradería 117-124: 399.000.

Gradería 110-116: 549.000.

Gradería 101-108: 750.000.

Palco Bronce: 3.490.000.

Palco Plata: 4.990.000.

Palco Rubí: 5.990.000.

Palco Oro: 6.990.000.

Palco Diamante: 12.000.000.

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Don Omar anuncia registro para acceder a la preventa de boletas de su gira por Colombia Foto: Redes sociales Don Omar

Segunda etapa:

Gradería 125-132: 299.000.

Gradería 117-124: 449.000.

Gradería 110-116: 649.000.

Gradería 101-108: 829.000.

Palco Bronce: 4.990.000.

Palco Plata: 5.990.000.

Palco Rubí: 6.990.000.

Palco Oro: 7.990.000.

Palco Platino 1: 10.500.000.

Palco Platino 2: 11.500.000.

Palco Diamante: 13.000.000.

Los valores corresponden a boletas individuales, incluso para las localidades de palcos, que están numerados y organizados para grupos de diez personas. El registro también establece que el evento será para mayores de 18 años.

La jornada de preventa comenzará el jueves 19 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 a. m., hora Colombia según la información difundida por el artista.

Los seguidores que completaron el prerregistro recibirán sus códigos de acceso el miércoles 18 de noviembre, a través del correo electrónico que proporcionaron durante la inscripción.