Una nueva etapa familiar llena de ilusión a Catalina Vargas, periodista y presentadora de Noticias Caracol, quien sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando un bebé junto a su esposo, José Miguel Polanco.

La periodista hizo pública la noticia el 14 de noviembre a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del momento en que descubrieron el embarazo y la reacción de su hijo mayor al conocer la noticia.

La publicación también permitió recordar una historia particular: antes de convertirse en pareja, ambos coincidieron en el ámbito laboral, pues Polanco también trabajó en Noticias Caracol y Blu Radio.

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La publicación estuvo acompañada de un mensaje cargado de significado para la pareja: “Dios ha mostrado su favor… Un nuevo capítulo llamado: VIDA. ¡Bienvenid@ a casa!”, escribieron.

Al finalizar el video también revelaron que esperan al bebé para mayo de 2027, una noticia que rápidamente recibió mensajes de felicitación de compañeros de trabajo, colegas del periodismo y seguidores de la comunicadora.

Catalina Vargas es una periodista colombiana que ha construido su carrera en los medios de comunicación, especialmente en el cubrimiento de información judicial. Es comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana y ha desarrollado su trayectoria profesional en Caracol Televisión y Blu Radio.

Se ha desempeñado como periodista judicial del informativo y ha trabajado en el cubrimiento de investigaciones de alto impacto, procesos judiciales y noticias relacionadas con la Fiscalía. También ha colaborado con Blu Radio y ha fortalecido su formación académica con estudios de posgrado en periodismo y comunicación digital en la Universidad de La Sabana.

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Con el paso de los años, Vargas también asumió responsabilidades frente a las cámaras y comenzó a aparecer como presentadora en diferentes emisiones del noticiero.

Su esposo es José Miguel Polanco Ortiz, comunicador social que hizo parte de Caracol Televisión entre noviembre de 2017 y junio de 2024. Durante ese periodo trabajó en Noticias Caracol y Blu Radio, donde se desempeñó como periodista político y posteriormente como presentador de noticias.

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En agosto de 2022, José Miguel le propuso matrimonio y el 17 de diciembre de ese mismo año llegaron al altar en una ceremonia privada.