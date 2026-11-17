A mediados del mes de noviembre y a pocas semanas de iniciar la temporada festiva y navideña, para muchas personas llega un momento casi inevitable de mirar atrás y evaluar lo recorrido.

En ese clima de búsqueda interior, la astrología vuelve a ocupar un lugar destacado como herramienta simbólica para interpretar los ciclos y tensiones que atraviesan a cada individuo.

Niño Prodigio: predicciones diarias. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

Y dentro de ese universo, una figura que mantiene una presencia constante en el mundo hispanohablante es El Niño Prodigio. Víctor Florencio (su nombre real) se ha consolidado como una de las voces más escuchadas por su estilo directo, optimista y accesible al traducir los mensajes del cosmos.

Fiel a su dinámica de comunicación diaria, el astrólogo compartió recientemente un nuevo anuncio en sus plataformas digitales, especialmente en YouTube e Instagram, donde reveló sus proyecciones para el 17 de noviembre de 2026.

Florencio explicó que su lectura se apoya en los movimientos energéticos previstos para los días finales del año y organizó sus mensajes según los cuatro elementos zodiacales: fuego, tierra, aire y agua. Este orden, señaló, permite entender con mayor nitidez cómo se distribuirán las influencias planetarias entre los diferentes signos.

Aunque cada grupo recibe impulsos distintos, el hilo conductor de su interpretación coincide en un llamado general: cerrar el ciclo con serenidad, claridad interna y una comprensión más firme del camino personal que cada quien desea emprender.

Horóscopo de los 12 signos a dos días de terminar el año 2026: predicciones y prevenciones para este martes 30 de diciembre

Horóscopo del 17 de noviembre de 2025 para los 12 signos

Aries, Leo y Sagitario (Fuego)

“Las relaciones y los proyectos compartidos se renovarán con propuestas inesperadas. Evita los choques de ego y apuesta por el diálogo para fortalecer tus conexiones y ampliar tus horizontes”.

Tauro, Virgo y Capricornio (Tierra)

“La innovación y las ideas originales pueden impulsar tu crecimiento profesional y económico. Trabaja en equipo sin entrar en disputas de poder, explora nuevas herramientas y confía en tu creatividad”.

Cada signo zodiacal tiene colores que resuenan con sus características más profundas. Foto: Getty Images

Géminis, Libra y Acuario (Aire)

“Sentirás un fuerte deseo de libertad, renovación y expresión personal. Atrévete a explorar nuevas experiencias y mostrar tu autenticidad, sin dejar que la opinión ajena o las ambiciones externas te condicionen”.

Cáncer, Escorpio y Piscis (Agua)

“Los asuntos familiares, económicos y emocionales traerán oportunidades para transformar viejas dinámicas. Evita imponer tu voluntad, busca el bienestar colectivo y libera las cargas del pasado”.

De acuerdo con El Niño Prodigio, los próximos días se perfilan como una etapa propicia para atender las corazonadas y actuar con mayor conciencia emocional.

El astrólogo señaló que quienes se mantengan receptivos podrán identificar mensajes evidentes del universo, los cuales se manifestarán con mayor fuerza en temas vinculados a las relaciones afectivas, el bienestar interno y las oportunidades de crecimiento personal.