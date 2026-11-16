Revelan video inédito de la casa de Mauricio Leal y la lista completa de sus propiedades con precios

El caso de Mauricio Leal, el reconocido estilista colombiano que fue asesinado junto a su madre, Marleny Hernández, en noviembre de 2021, volvió a ser tema de conversación tras la emisión de un nuevo capítulo de Expediente final, programa dirigido por Diva Jessurum.

En esta entrega se retomaron algunos de los hechos más importantes que rodearon uno de los crímenes que mayor impacto han generado en el país.

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Además de recordar los detalles de la investigación y las circunstancias en las que fueron encontrados los cuerpos, el programa presentó un video inédito de la casa en la que vivía el estilista, ubicada en el conjunto residencial Arboreto Bosques, en La Calera, Cundinamarca. La vivienda también hizo parte de los bienes que quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Precisamente, el destino del patrimonio de Mauricio Leal fue uno de los asuntos abordados durante el episodio. Aunque el proceso penal avanzó y terminó con una condena contra Jhonier Leal por el doble homicidio, todavía existen interrogantes sobre la situación administrativa de los bienes y los recursos económicos del estilista.

Jhonier Leal fue condenado a 55 años de cárcel por el doble asesinato de su madre, Marleny Hernández, y su hermano Mauricio Leal, en noviembre de 2021. Foto: suministradas a semana api

Al respecto, Elbert Gutiérrez, productor general de El Espectador, se refirió a los asuntos que siguen pendientes alrededor del patrimonio:

“Cuando se resuelve judicialmente el caso de Jhonier Leal con la condena de más de 55 años de prisión, queda abierto, por otro lado, el tema administrativo y la SAE dice que va a revisar el tema de la plata. Claro, hubo condena desde lo judicial contra la persona que cometió el doble asesinato, pero esa parte de la historia todavía se la están debiendo a Colombia”, aseguró.

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¿Cuáles son los bienes de Mauricio Leal y cuánto cuestan?

De acuerdo con la información presentada en el programa, estos son algunos de los bienes y activos relacionados con el patrimonio del estilista, que permanecen bajo el poder de la SAE, entidad encargada de administrar los bienes sometidos a medidas judiciales:

Casa en Arboreto Bosques Residencial, en La Calera: avaluada en más de $1.370 millones.

avaluada en más de $1.370 millones. Apartamento en Bogotá: ubicado en la carrera séptima con calle 87, con un valor de $462 millones.

ubicado en la carrera séptima con calle 87, con un valor de $462 millones. Dos vehículos Mercedes-Benz: hacen parte de los bienes reportados.

hacen parte de los bienes reportados. Una motocicleta: incluida en el patrimonio.

incluida en el patrimonio. Sociedad de la peluquería Mauricio Leal: relacionada con su actividad profesional.

relacionada con su actividad profesional. Sociedad comercial de un proyecto musical: iniciativa en la que trabajaba el estilista.

iniciativa en la que trabajaba el estilista. Una cuenta bancaria: con recursos que superan los $1.620 millones.

con recursos que superan los $1.620 millones. Mobiliario de la peluquería: elementos destinados al establecimiento que iba a ser inaugurado en Sabana Park.

La situación de estos bienes también ha generado inquietudes entre los familiares del estilista. En 2025, Erika Sanguinetti, abogada de Carlos García, hermano de Mauricio Leal, presentó varios recursos ante la SAE para conocer qué había ocurrido con las propiedades y los recursos.

Así es la casa de Mauricio Leal. Foto: Instagram: Mauricio Leal/Cortesía

“Nosotros, a través de una solicitud, pedimos que nos informaran qué ha pasado con estos bienes. Nos han negado la información. ¿Por qué nos han negado la información? Nosotros tenemos todo el derecho, como partes interesadas y que estamos en el trámite de extinción, a saber qué ha pasado”.

Finalmente, el programa señaló que, con el cambio de Gobierno, la SAE cuenta con una nueva administración que está estudiando el caso para entregar una respuesta a los interesados. De esta manera, el patrimonio de Mauricio Leal continúa siendo uno de los asuntos pendientes alrededor de un crimen que conmocionó al país.

En el minuto 28:36 puede ver las imágenes del estado actual de la casa de Mauricio Leal: