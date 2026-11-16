Esta es la millonaria indemnización que tendrá que pagar Wilfrido Vargas por ‘El baile del perrito’; perdió batalla legal

Wilfrido Vargas, uno de los nombres más reconocidos del merengue, recibió un revés judicial en República Dominicana por cuenta de una de sus canciones más populares: El baile del perrito.

Después de varios años de disputa, la justicia falló a favor del músico Juan Valdez Ybet y determinó que el cantante deberá pagarle una millonaria indemnización por no reconocer su participación en la creación del tema.

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La decisión fue tomada por la jueza Nidia Victoria Jorge Taveras, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. En el fallo se reconoció a Valdez Ybet como coautor de la letra y la melodía de la parte B de la canción, publicada en 1989 y convertida en uno de los temas más recordados del repertorio de Vargas.

Por esta razón, el artista y su empresa, Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., tendrán que pagar 14 millones de pesos dominicanos, una suma que equivale aproximadamente a 230.000 dólares y cerca de 700 millones de pesos colombianos.

El monto establecido por el tribunal se divide en 12 millones de pesos dominicanos por daños morales y otros dos millones por perjuicios patrimoniales. La cifra es inferior a la solicitada inicialmente por Valdez, quien había reclamado una compensación de 100 millones de pesos dominicanos.

Uno de los puntos centrales de la disputa fue establecer cuál había sido el verdadero aporte de Juan Valdez Ybet en la producción musical. Mientras la defensa del merenguero sostenía que su participación correspondía únicamente a labores de arreglista, el tribunal concluyó que su trabajo también tuvo un componente creativo que debía ser reconocido mediante la coautoría.

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Entre las pruebas analizadas estuvo una grabación que originalmente se conservó en un casete y posteriormente fue digitalizada. En ella quedaron registradas conversaciones entre Vargas, Frantoni Santana y Valdez durante el proceso de creación de la canción.