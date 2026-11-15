Fernando ‘El Flaco’ Solórzano acudió a las redes sociales para expresar su incomodidad ante un presunto cobro excesivo de una carrera de taxi mientras se movilizaba por el sector del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

Por medio de un video, el actor colombiano relató lo ocurrido y aprovechó para enviar un mensaje a los conductores de taxi, cuestionando este tipo de prácticas que, desde su perspectiva, representan un abuso contra los usuarios y afectan a quienes utilizan este servicio de transporte en la capital colombiana.

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De acuerdo con su relato, el hecho se presentó mientras se encontraba justamente en el Aeropuerto El Dorado y necesitaba desplazarse hasta el Puente Aéreo, un trayecto que, según explicó, toma apenas tres minutos en vehículo, debido a la poca distancia que separa ambos puntos.

Sin embargo, al preguntarles a varios conductores de taxi cuánto le costaría este servicio, el ‘Flaco’ Solórzano aseguró que le solicitaron $45.000 pesos, una cifra que consideró demasiado alta, teniendo en cuenta el recorrido que necesitaba hacer.

Por esta razón, decidió hacer pública su inconformidad a través de las redes sociales con el propósito de hacer un llamado a los conductores de taxi, pues antes de exponer la situación que le generó molestia, señaló que comprende perfectamente lo difícil que puede ser su labor al tener que esperar varias horas a los usuarios en el aeropuerto.

“Esto es un mensaje para los taxistas de aquí del aeropuerto, porque comprendo, comprendo que el taxista demora mucho tiempo para una carrera y tiene que cobrar un poco más de dinero, pero nosotros también somos usuarios y necesitamos que sigan la ley”, comentó en su publicación.

Y agregó: “Llego aquí al aeropuerto y necesito ir al Puente Aéreo, que está aquí a 10 minutos, y me cobran $45.000 pesos, $45.000 pesos”.

En este contexto, el actor se refirió a la ley que deberían cumplir los taxistas durante sus desplazamientos en Bogotá, detallando el uso del taxímetro y las tarifas establecidas para garantizar que los usuarios paguen un valor acorde con el recorrido realizado.

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Por otro lado, mencionó el excedente de $8.000 que, según indicó, se puede aplicar bajo determinadas condiciones al valor de la carrera. “La ley es el taxímetro y hay un excedente de $8.000 pesos y eso es lo que cuesta un taxi en el aeropuerto, ¿sí?“.

Al final del video, el ‘Flaco’ Solórzano volvió a hablar sobre el tiempo de espera de los conductores para movilizar un usuario; sin embargo, reiteró que esto no es una excusa para cobrar tarifas altas cuando los recorridos son cortos.