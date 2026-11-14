Valentina Ferrer sorprendió con inesperada declaración tras su separación de J Balvin: “Pueden ser libres”

Valentina Ferrer volvió a llamar la atención por sus declaraciones sobre su vida personal, pues durante una reciente entrevista en la alfombra roja de los Latin Grammy, la modelo argentina habló sobre la manera en que ha afrontado su situación sentimental tras su separación del cantante J Balvin y compartió una reflexión sobre la importancia de la libertad, la autenticidad y el amor propio.

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La conversación tomó un rumbo particular cuando una reportera le comentó que sus decisiones habían inspirado a otras mujeres a cuestionar sus relaciones y a no permanecer en situaciones con las que no se sienten cómodas.

“Oye, que provocaste que todas dijéramos: ‘Sí, yo también me quiero separar, yo también quiero esto, no me tengo por qué quedar callada y no tengo por qué aguantar”, le expresó la periodista.

Ante el comentario, Ferrer reaccionó con emoción y aseguró que le alegraba saber que sus experiencias podían tener un efecto positivo en otras personas. “Ay, eso me llena el corazón”, respondió.

Posteriormente, la modelo explicó que, aunque no necesariamente se considera una líder, sí le gustaría contribuir a que más mujeres reconozcan sus capacidades y se sientan libres de tomar sus propias decisiones.

“No sé si líder, pero sentir que puedo dar un granito de arena, más allá de todo, a mostrarles que pueden ser libres, a mostrarles que pueden disfrutar, que son únicas, que tienen que ser auténticas, que tienen que quererse a ellas mismas, para mí es ser vocera como de mujeres en ese aspecto, siempre fue parte como un poco de mis sueños, sentir que podía apoyar a mujeres, amo eso”, manifestó.

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Sus palabras dejaron ver una faceta de su vida que va más allá de su trabajo como modelo y de lo que fue su relación con el intérprete de música urbana. En esta oportunidad, Ferrer puso el foco en un mensaje de empoderamiento y autoestima, al destacar la importancia de que las mujeres puedan construir sus propios caminos sin sentirse obligadas a permanecer en circunstancias que no desean.

La relación de Valentina Ferrer y J Balvin

La vida sentimental de la modelo argentina y el artista colombiano despertó interés entre sus seguidores desde que comenzaron su relación. Ambos tienen un hijo, Río, y durante años compartieron algunos momentos de su vida familiar, aunque también procuraron mantener ciertos aspectos de su intimidad lejos de la exposición pública.