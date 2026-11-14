Otra decepción de Brasil y Carlo Ancelotti: amistoso contra Japón tuvo final amargo

Brasil volvió a decepcionar con Carlo Ancelotti a la cabeza. Durante el partido amistoso de la presente fecha FIFA ante Japón, los sudamericanos terminaron perdiendo por 3-2 en el minuto 90+4.

El equipo que dirige el italiano le costó hacerse con los goles y, además, en el último suspiro del juego preparatorio, perdió un balón en salida que lo condenó a una derrota sorpresiva frente a un rival, en el papel, menor.

Gol dos caras! Brasil 2x3 Japão #FutebolNaGlobo #SeleçãoBrasileiraNaGlobo #AmistosoSeleçãoMasculinaNaGlobo https://t.co/9Bm4JTfLPY — TV Globo (@tvglobo) November 14, 2026

Como es de esperarse, las críticas abundan sobre el DT y referentes del plantel que siguen sin recobrar la grandeza del único pentacampeón mundial.

De nada sirvió el doblete de Vinícius

Pese a un doblete de Vinicius, Brasil perdió 3-2 contra Japón, que marcó el gol de la victoria en el descuento, este sábado en un amistoso disputado en el Estadio Nacional de Singapur.

Brasil volvió a ofrecer nuevamente una mala imagen y se vio superado por los nipones, principalmente en la primera mitad.

Takefusa Kubo, en un rápido contraataque desde el centro del campo, abrió el marcador en el minuto 15.

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Cuatro minutos más tarde, un centro raso desde la derecha de Shuto Nakano lo controló sin oposición Keito Nakamura en la entrada del área para mandar un colocado disparo al fondo de la red y poner el 2-0.

Sin ideas en ataque, Brasil logró recortar distancias con un gran disparo desde fuera del área de Vinicius Junior en el minuto 33.

En la segunda mitad, el conjunto de Ancelotti mejoró su juego y logró empatar con otro disparo lejano de Vinicius Junior, que dio en el palo antes de entrar (75′).

QUÉ OBRA DE ARTE DE VINÍCIUS EN SU SEGUNDO GOL 😍🔥 https://t.co/Mj4RIihf6K — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 14, 2026

Endrick, con un zapatazo desde fuera del área que se estrelló en el larguero (80′), estuvo a punto de sellar la remontada brasileña.

En el tiempo de descuento, Sakamoto aprovechó un rebote dentro del área brasileña para superar a Morisco y poner el 3-2 final.

El gol fue muy protestado por los brasileños, que se quejaron airadamente de una falta a João Gomes en el inicio de la jugada.

El seleccionador Carlo Ancelotti y Raphinha, que estaba en el banquillo tras haber sido sustituido, vieron la roja directa.

O ÁRBITRO ENLOUQUECEU EXPULSOU O ANCELOTTI E O RAPHINHA https://t.co/cUkTCAeRcY — ABSOLUTE BRAZILIAN (@Absolutebrazil) November 14, 2026

Fue la segunda victoria en toda la historia de Japón sobre Brasil.

La anterior, también por 3-2, había sido en octubre de 2025 en un amistoso en Tokio.

Brasil disputará el último partido del año el próximo martes en el mismo escenario ante Singapur, mientras que Japón se enfrentará a Paraguay.

Opaco lo de Ancelotti en Brasil

Ancelotti acumula 18 partidos al frente de la Selección de Brasil, con un balance de 10 victorias, cuatro empates y cinco derrotas, contando ya lo que fue la más reciente decepción frente a Japón.

Carlo Ancelotti sigue sin dar resultados en la Selección de Brasil Foto: Getty Images via AFP

El entrenador italiano registra un rendimiento del 63 %, una cifra que refleja una campaña con resultados irregulares para la pentacampeona del mundo.

Aunque consiguió victorias importantes durante su proceso, también sufrió tropiezos ante selecciones como Francia, Japón y Noruega, siendo ese último en mención la eliminación del pasado Mundial 2026.

*Con información de la AFP.