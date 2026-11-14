Histórico jugador de Italia propina dura crítica a Jhon Lucumí estando en Colombia: “Un desastre”

Jhon Jáner Lucumí juega en la Juventus y por estos días se encuentra concentrado con la Selección Colombia en medio de la fecha Fifa de amistosos que enfrenta el combinado nacional.

El defensor central arribó al poderoso club de la Serie A en el pasado mercado de fichajes por pedido especial del DT, Luciano Spalleti.

La continuidad del zaguero no ha sido total. Se sabe que requerirá un tiempo de adaptación, pero haber estado antes en un club como Bologna -también de la Serie A de Italia- hacía pensar que no debería haber tenido inconvenientes para su acoplamiento.

“Es un desastre”

Ante la atenta mirada de exjugadores y analistas del Calcio ha estado Lucumí desde que llegó a la Juve.

Uno que en los últimos días hizo una análisis del surgido en Deportivo Cali fue Antonio Cassano. El histórico delantero, con paso por el Real Madrid, se mostró sumamente inconforme con el nivel mostrado por Jhon Jáner en sus primeros meses.

Realizando una evaluación posición por posición en los de Turín, puntualizó: “No me imagino a la Juventus ganando con el jugador en el que confían, Yildiz. Olvídense de que ahora mismo no tiene la culpa porque está enfermo, pobrecito. Espero que se recupere pronto”.

Con el colombiano no hubo contemplación para decirle: “Y luego el resto también, después de la lesión Bremer es su primo, Jhon Lucumí en Bologna parecía Beckenbauer y ahora es un desastre”.

Jhon Lucumí previo a un partido con la Juventus Foto: NurPhoto via Getty Images

Y acabó con otros que tampoco son de su gusto en el plantel actual: “Cambiasso, desde que se habló de ‘lo quieren en el City, el nuevo Cancelo, 60 millones’, es impensable. Díganme, chicos, Boga y Zhegrova son los clásicos jugadores de media hora”.

Prensa de Italia lo confirma

En medios de comunicación de reconocimiento como La Gazzetta dello Sport también se analiza de la misma forma lo de Lucumí.

A través de extensos artículos revisaron a detalle las posibles causas del descalabro deportivo de un defensor que era muy parejo en su rendimiento en el balompié italiano.

“¿Qué está provocando el bajón de rendimiento de John Lucumí? El defensa, que milita en la Juventus desde el inicio de la temporada, no está al nivel que mostró con el Bologna. Esto se debe en gran parte a su llegada a un club de élite que no permite una bajada de rendimiento, pero también a una serie de problemas tácticos que le han impedido expresarse plenamente”, sentencian.

Luciano Spalletti teniendo una conversación con Jhon Lucumí en el campo de entrenamiento de Juventus. Foto: Juventus FC via Getty Images

“Spalletti lleva trabajando desde el inicio de la temporada para integrarlo mejor con Bremer, pero el colombiano aún no ha encontrado el apoyo necesario para mostrar la personalidad que lo ha distinguido en los últimos años, llevándolo a ser uno de los mejores de la Serie A”, culmina el citado reportaje.

Por estos días Lucumí se da un aire de lo que es su equipo y permanece con la Selección Colombia a la que fue convocado por Néstor Lorenzo para el doblete de amistosos vs. Chile del pasado 13 de noviembre y del martes 17 del mismo mes.