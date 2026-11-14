¿El divorcio más caro de la historia? La fortuna de Jensen Huang y los 74.000 millones de dólares en juego

El eventual divorcio de Jensen Huang, fundador y ex director ejecutivo de Nvidia, podría convertirse en uno de los más costosos de la historia. La polémica estalló luego de que el empresario reconociera públicamente haberle sido infiel a su esposa, Lori Huang, con quien lleva cerca de 40 años de matrimonio y tiene dos hijos. La controversia surgió tras las informaciones sobre su relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria vinculada a una investigación por presunto espionaje chino.

Jensen Huang habría mantenido una tercera relación extramatrimonial con empleada de Nvidia

Según estimaciones publicadas por Bloomberg Línea, una eventual separación podría representar hasta 74.000 millones de dólares para Lori si se dividiera por partes iguales el patrimonio de Huang, calculado en 148.000 millones. De concretarse, superaría los aproximadamente 36.000 millones de dólares en acciones de Amazon que recibió MacKenzie Scott tras divorciarse de Jeff Bezos en 2019.

Padre a los 52

Luis Fernando ‘El Negro’ Salas agranda la familia a los 52 años Foto: RCN

El actor colombiano Luis Fernando ‘el Negro’ Salas anunció que será padre por tercera vez, a sus 52 años. La noticia la compartió junto a su esposa, Ana María Espinosa, con quien contrajo matrimonio el 20 de septiembre de 2025, en una ceremonia campestre en el Valle del Cauca. La pareja espera su primer hijo en común.

Con más de tres décadas de trayectoria, Salas es reconocido por sus trabajos en la televisión colombiana. Su rol en producciones como El cartel de los sapos, La mamá del 10, Francisco el matemático, Padres e hijos, Sin senos no hay paraíso, Leandro Díaz y Rigo lo ha convertido en un rostro familiar para el público nacional. En 2025 también volvió a ganar visibilidad por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN.

A prisión

Netflix estrena documental sobre Russell Brand a pocos días de su condena por violación Foto: Tomado de redes

El actor y comediante británico Russell Brand fue condenado a diez años y seis meses de prisión por una corte de Londres, tras ser declarado culpable de cuatro delitos sexuales cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. El fallo, emitido por el Tribunal de la Corona de Southwark, incluye un cargo de violación y tres de agresión sexual. Brand, quien negó las acusaciones, fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión sexual indecente.

Tras la lectura de la sentencia, el comediante fue trasladado a la prisión de HMP Wandsworth, en el suroeste de Londres, donde comenzó a cumplir su condena, aunque su defensa pidió su reubicación. Brand deberá permanecer privado de la libertad durante dos terceras partes de la pena antes de acceder a una eventual libertad bajo licencia. El comediante alcanzó la fama como presentador de televisión y comediante de stand up. También participó en películas como Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek y Arthur. Fue esposo de la cantante estadounidense Katy Perry.

Adiós a Emily

Diseñadora de vestuario de Emily en París habló con SEMANA y dio detalles sobre la serie,”usamos 17.000 prendas para todo el elenco” Foto: NETFLIX

Netflix confirmó que la sexta temporada de Emily en París será la última y llegará a la plataforma el próximo 24 de diciembre, como parte de los estrenos de Navidad. El anuncio estuvo acompañado de un primer adelanto que anticipa el cierre de la historia protagonizada por Lily Collins. En esta entrega, Emily Cooper volverá a recorrer Europa, con Grecia y Mónaco entre los destinos principales, sin dejar atrás París.

‘Emily en París’ dice adiós: el tráiler oficial confirma la última temporada con un giro que cambia las reglas del juego

La despedida llega después de cinco temporadas que consolidaron la producción como uno de los éxitos internacionales de Netflix. Su quinta entrega, estrenada en diciembre de 2025, consiguió 26,8 millones de visualizaciones en sus primeros 11 días, alcanzó el top 10 en 91 países y ocupó el primer lugar en 24 territorios. Además, registró 30 millones de visualizaciones durante el segundo semestre de 2025.

Fuertes críticas

La película animada Wildwood: el bosque salvaje, del estudio estadounidense Laika, tendrá una nueva versión de doblaje al español latino en México, luego de las fuertes críticas que recibió el trabajo de los actores y creadores de contenido Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez. Tras la polémica, la distribuidora Imagem Films MX anunció que la nueva interpretación llegará a los cines la segunda semana de noviembre de 2026, después de que espectadores cuestionaran en redes sociales la calidad de las voces y promovieran una petición en Change.org, que superó las 14.000 firmas, para solicitar un redoblaje con profesionales especializados.

La controversia ha reabierto el debate sobre los llamados star talents: celebridades, influencers o figuras reconocidas que son contratadas para interpretar personajes animados, en lugar de recurrir exclusivamente a actores profesionales de doblaje. Ibarreche, conocido por sus reseñas cinematográficas en redes sociales, respondió a los cuestionamientos y reconoció que entendía el descontento de una parte del público. La cinta, que tardó 16 años en desarrollarse y fue realizada con animación stop motion, cuenta una historia fantástica basada en la novela de Colin Meloy.

Nueva demanda

Foto: AFP

La empresaria e influencer estadounidense Kylie Jenner enfrenta una nueva demanda laboral interpuesta por una exempleada doméstica que asegura haber sido mordida por uno de los perros de la familia mientras limpiaba la propiedad de Jenner.

Según la denuncia, presentada en noviembre de 2026 ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, la trabajadora informó del incidente a su supervisora, pero no recibió asistencia médica y tuvo que comprar por su cuenta medicamentos para tratar la lesión. El expediente también señala que, meses antes, sufrió una exposición accidental a gas pimienta que le provocó irritación y problemas de visión. La mujer acusa a Jenner y a integrantes de su equipo de discriminación, represalias, despido injustificado e incumplimientos laborales.

Esta es la cuarta demanda presentada por exempleadas del hogar contra Jenner en siete meses. Las anteriores incluyen señalamientos de discriminación por origen y religión, presunto acoso laboral y represalias, además de una denuncia de una antigua chef privada que relacionó la pérdida de su embarazo con las exigencias laborales. Michael Rhodes, abogado de Jenner, rechazó las acusaciones y aseguró que defenderá a su clienta frente a las demandas, que calificó de infundadas.