La inesperada reacción de Andrea Petro al leer ‘Cien años de soledad’: ¿un mensaje para su padre?

Un video de apenas 11 segundos, publicado por Andrea Petro, hija mayor del expresidente Gustavo Petro, terminó captando la atención de cientos de usuarios en Tiktok debido a una inesperada reacción que tuvo al leer un fragmento de la icónica obra literaria Cien años de soledad.

En la grabación la joven aparece compartiendo una parte específica del texto, escrito por Gabriel García Márquez, donde hace referencia al coronel Aureliano Buendía, uno de los personajes más representativos de la historia, y su extensa descendencia.

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“El coronel Aureliano Buendía había dejado a lo largo de sus guerras y sus viajes 17 hijos varones de 17 mujeres distintas, todos llevaban su nombre”, leyó Andrea Petro.

Mientras permanecía aparentemente concentrada en la lectura, la joven lanzó una expresión que, lejos de pasar desapercibida por sus seguidores, despertó bastante curiosidad y especulaciones, pues exclamó: “Ay, papá”.

Este particular gesto llamó la atención de sus seguidores y hasta detractores, quienes empezaron a reaccionar rápidamente planteando diferentes interpretaciones sobre la posible indirecta que le habría enviado al exmandatario.

La publicación llamó especialmente la atención porque fue relacionada con el contexto político y personal que ha rodeado al expresidente Gustavo Petro, convirtiéndolo en centro de numerosas controversias y debates.

Por esta razón, varios usuarios empezaron a cuestionar si la expresión de Andrea Petro podía tener algún mensaje oculto dirigido a su padre o si simplemente se trató de una reacción espontánea mientras compartía uno de los pasajes de la reconocida novela de Márquez.

Hasta el momento, ella no ha aclarado las dudas que generó su publicación, lo cierto es que tampoco se ha quedado callada frente a las polémicas que involucran a su padre. En el caso de los ‘sexocontratos’, que vinculan a Deicy Jiménez con Petro, la joven se pronunció cuestionando las grabaciones que se difundieron sobre sus conservaciones en redes sociales con perfiles falsos.

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“Grabar a escondidas a mi padre, registrar sus conversaciones privadas y conservar ese material para utilizarlo deliberadamente como instrumento de presión, exposición y manipulación de la opinión pública constituye un hecho de enorme gravedad”, escribió Andrea Petro en su momento, defendiendo el derecho a la intimidad al que, desde su perspectiva, debería tener el exmandatario.

Con este tipo de comentarios y publicaciones, la hija mayor de Gustavo Petro sigue dando de qué hablar en redes sociales, donde se ha consolidado como una de las figuras públicas más activas, habilitando incluso algunos espacios para interactuar con sus seguidores.