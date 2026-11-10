Andrea Petro reaccionó a lo que dijo su mamá sobre los videos de Gustavo Petro con Deicy Jiménez

Mary Luz Herrán, quien estuvo casada con Gustavo Petro, se refirió públicamente al vínculo que conserva con el expresidente y a los sentimientos que le genera su trayectoria política.

En medio de las controversias que enfrenta el exmandatario por recientes señalamientos relacionados con mujeres y presuntas conductas de carácter sexual, la expareja también compartió algunas reflexiones sobre su vida personal y su paso por el Gobierno.

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A través de sus redes sociales, Herrán planteó una pregunta sobre la situación emocional de Petro: “¿Tan roto estaría Petro que, en algún momento, su vida buscaba escapar de esta terrible realidad?”.

Posteriormente, señaló que el exmandatario también tiene derecho a dedicar tiempo a su bienestar y reflexionar sobre sus decisiones. “Estamos entre el amor y el desamor, y de nuestros aciertos o desaciertos se aprende”, escribió.

La exesposa del político también recordó que, durante su administración, optó por visitar diferentes regiones del país, acercarse a las comunidades, escuchar sus necesidades y respaldar iniciativas sociales.

Según explicó, su intención era transmitir esas inquietudes a funcionarios del Gobierno para buscar soluciones y contribuir al desarrollo de proyectos. Sobre esa labor aseguró que nunca presentó reclamos.

Sin embargo, reconoció que hubo una situación que le causó un profundo dolor: no haber recibido el respaldo de Petro cuando lo necesitó en su faceta como mujer política.

Además, cuestionó a algunas de las mujeres que rodearon al entonces presidente, a quienes calificó de aduladoras, falsas e hipócritas, y responsabilizó de varios errores políticos.

Pese a esas diferencias y experiencias, Herrán afirmó que mantuvo su apoyo al exmandatario y que todavía desea que ejerza de manera cercana su papel como padre y abuelo.

“Hoy Gustavo Petro está siendo crucificado. Incluso algunos sectores del Pacto Histórico dicen que no quieren verlo cerca. Pero, más allá de sus supuestas debilidades como hombre, no hay quien pueda desconocer su inteligencia, su capacidad y su dimensión política (...) Se puede cuestionar al hombre, reconocer sus contradicciones y señalar sus errores, sin desconocer al dirigente político ni la trascendencia histórica de su proyecto. A su alrededor hubo y hay todavía: vampiros que lo rodean para su propio interés y bolsillo”, agregó.

Ante este post, Andrea Petro, su hija, reaccionó y comentó acerca de lo que estaba ocurriendo en el panorama nacional, pues su padre seguía como foco de comentarios.

De acuerdo con lo que se detalló, la empresaria citó el mensaje de Mary Luz Herrán, dándole toda la razón por lo que había escrito.

“Tienes la razón, mamá”, escribió en su post de X, donde sumó varias reacciones de los seguidores.