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Ángela Benedetti respondió a Andrea Petro por lo que dijo de Deicy Jiménez antes de que se conociera el video: “Tan linda”

La polémica con los contenidos que involucran a Petro ha aumentado, despertando serias preguntas en el ámbito legal.

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Redacción Confidenciales
6 de noviembre de 2026 a las 5:04 p. m.
Ángela Benedetti y Andrea Petro.
Ángela Benedetti y Andrea Petro. Foto: @desigualcol - @andreapetro91 / Montaje SEMANA

Ángela Benedetti se mostró activa en redes sociales, luego de que estallara la polémica por los videos que salieron a la luz de Gustavo Petro y Deicy Jiménez, donde se confirma que sostuvieron un vínculo personal.

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La abogada no se guardó nada, opinando sobre los movimientos que había en plataformas digitales como X. De hecho, tras revelarse las imágenes, un mensaje suyo causó reacciones.

Según quedó registrado, Ángela Benedetti reaccionó a un post de Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, quien lo defendía y arremetía contra Deicy Jiménez por lo que se estaba denunciando.

“No eres ni remotamente el tipo de mujer que le gusta. Pero entiendo que, cuando no se tiene nada auténtico que ofrecer, toca inventarse un personaje. A él le gustan las mujeres con carácter, dignidad y personalidad, no las que venden sus principios por conveniencia”, escribió la hija mayor del exmandatario en su perfil, el pasado 25 de octubre.

Ángela Benedetti, con su estilo, respondió a la empresaria, soltando un mensaje particular.

Tan linda Andrea y su mamá defendiendo a su papi”, escribió en el post, donde recibió cientos de reacciones de los usuarios de la plataforma digital.

Cabe destacar que, por el momento, las autoridades hacen la investigación de los comentados ‘sexocontratos’, buscando esclarecer todo.