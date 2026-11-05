Cirujano colombiano Antonio Caycedo Marulanda nominado a los premios de innovación MedTech World Europe 2026

El Colegio Médico Colombiano (CMC) convocó a la comunidad médica y a los ciudadanos dentro y fuera del país a respaldar la candidatura del cirujano colombiano Antonio Caycedo Marulanda en los premios internacionales de innovación en cirugía MedTech World Europe - Awards 2026.

Aceleran innovación en salud con programa para startups en Latinoamérica. Los escogidos podrían recibir hasta 50.000 dólares

El especialista, miembro activo de la organización gremial, fue nominado por sus significativos aportes al desarrollo de procedimientos quirúrgicos avanzados.

Entre sus desarrollos más destacados figura su liderazgo en los primeros casos de prueba en seres humanos de una técnica de reconexión intestinal mediante imanes, la cual es evaluada actualmente a través de un estudio clínico por el sistema de salud Orlando Health en el estado de Florida, Estados Unidos.

La carrera del especialista refleja el posicionamiento del talento científico nacional en la medicina global. El doctor Caycedo Marulanda es médico egresado de la Universidad El Bosque y especialista en Cirugía General del Hospital Universitario de La Samaritana con formación en la Pontificia Universidad Javeriana, sumado a estudios de liderazgo quirúrgico en Harvard University.

El médico colombiano Antonio Caycedo compite por galardón internacional de cirugía en Europa Foto: Suministrado a SEMANA API

En 2016 fue distinguido como una de las diez personas hispanas más influyentes en Canadá por sus aportes al tratamiento del cáncer de colon.

Actualmente se desempeña como profesor de Queen’s University en Kingston, Canadá, y ejerce como jefe de la División de Cirugía Colorrectal y del Instituto de Colon y Recto del Orlando Health. Antonio Caycedo desarrolló ensayos pioneros en humanos sobre reconexión intestinal magnética evaluados por Orlando Health.

Instrucciones y requisitos para el proceso de votación digital

El Colegio Médico Colombiano precisó que las votaciones internacionales se encuentran habilitadas en la plataforma oficial del evento y cerrarán formalmente el próximo lunes 9 de noviembre.

El médico colombiano Antonio Caycedo compite por galardón internacional de cirugía en Europa. Foto: Suministrado a SEMANA API

La organización gremial enfatizó que el sistema de los premios MedTech World Europe 2026 requiere obligatoriamente el uso de correos electrónicos institucionales o corporativos, descartando la validez de cuentas personales.

Para participar, los profesionales de la salud y ciudadanos interesados deben ingresar al formulario digital del certamen, registrar sus datos laborales y avanzar hasta la sección de Reconocimiento Individual (Individual Recognition), donde se debe seleccionar la casilla correspondiente a Antonio Caycedo, identificado como Colorectal Surgeon, Orlando Health, antes de formalizar el envío final. Las votaciones virtuales para apoyar al médico colombiano estarán abiertas en la plataforma oficial hasta el lunes 9 de noviembre.