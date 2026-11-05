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Hoja de vida de Deicy Jiménez alcanzó a llegar al Hospital San Juan de Dios en junio de este año: no se concretó su contratación

En las últimas horas, la institución emitió un certificado confirmando la información.

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Redacción Semana
5 de noviembre de 2026 a las 12:17 p. m.
El Hospital Juan de Dios confirmó que Deicy Jiménez, involucrada en el escándalo de los ‘Sexocontratos’, entregó su hoja de vida para buscar una posible vinculación laboral en la entidad en julio de 2026.
El Hospital Juan de Dios confirmó que Deicy Jiménez, involucrada en el escándalo de los ‘Sexocontratos’, entregó su hoja de vida para buscar una posible vinculación laboral en la entidad en julio de 2026. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

El Hospital San Juan de Dios certificó hace algunas horas que Deicy Jiménez, la mujer involucrada dentro del escándalo de los llamados ‘sexocontratos’, quien habría mantenido relaciones sexuales con el expresidente Gustavo Petro a cambio de contratos en el Estado, también estaba buscando ingresar a la entidad a través de un nuevo contrato.

La periodista Darcy Quinn reveló que el Hospital, a través de la dirección de Talento Humano, aseguró que el 27 de julio de 2026 se recibió la hoja de vida y la documentación correspondiente de la señora Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, con destino a una posible vinculación en provisionalidad en la entidad.

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“Que la gestión adelantada respecto de la mencionada ciudadana se limitó a la recepción de su hoja de vida y de los documentos aportados, realizando un estudio de verificación de cumplimiento de requisitos en el empleo Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13, el cual se encontraba vacante para la fecha de recepción de los documentos”, precisó.

Indicó que no se avanzó a las etapas posteriores del trámite de vinculación, ni se materializó su nombramiento y posesión en un empleo de la entidad.