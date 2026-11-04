Aplazado debate en el Congreso que pretendía conocer realidad de Ecopetrol tras el gobierno de Gustavo Petro: aquí las razones

Las comisiones quintas del Senado y la Cámara de Representantes aplazaron para dentro de dos semanas el debate de control político contra Ecopetrol, con el que el Legislativo pretendía conocer la verdadera situación de la multinacional petrolera tras el gobierno Petro.

El debate estaba convocado para la tarde de este miércoles, 4 de noviembre, pero el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, solicitó un aplazamiento porque participará en la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía en Cartagena.

Gutiérrez habló directamente con los presidentes de las comisiones, el senador Juan Espinal y el representante Julio Roberto Salazar Perdomo, y anunció que enviaría a un delegado; sin embargo, el Senado y la Cámara quieren escucharlo a él y optaron por aplazar el debate.

Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol.

SEMANA conoció que el actual presidente y los demás funcionarios del Gobierno nacional citados al debate también solicitaron desde el jueves pasado un aplazamiento para entregar las respuestas de las más de 40 preguntas que formularon.

Al debate están convocados la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, y el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ernesto Forero. Igualmente, el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol SA, Carlos Suárez.

Carlos Suárez, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA.

Asimismo, están convocados el contralor general, Jorge Eliécer Laverde, y el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quienes deberán informar el estado en que la nueva administración recibió la multinacional el 7 de agosto de 2026.

Los congresistas quieren saber los resultados del empalme, las contingencias identificadas, el estado del presupuesto, la contratación y el portafolio de activos.

SEMANA conoció las más de 40 preguntas que deberá responder al Congreso el presidente de Ecopetrol. Entre ellas, “remita el informe de gestión o de empalme que entregó la administración anterior y las actas de empalme, si se firmaron, con la fecha de entrega y las observaciones que hizo la nueva administración”.

También le solicitaron al presidente de Ecopetrol que relacione las contingencias (jurídicas, contractuales, fiscales, ambientales y laborales) identificadas en el empalme con su valor estimado, su estado y la provisión contable registrada al 30 de septiembre de 2026.

El expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Indique cuántos procesos judiciales, arbitrales y administrativos tenía en contra el Grupo Ecopetrol el 7 de agosto de 2022 y cuántos el 7 de agosto de 2026, y a cuánto ascendían las pretensiones en cada fecha”, se pidió.

También se solicitó informar cuántos cargos directivos estaban vacantes, cuántos en encargo y cuántos con titular designado el 7 de agosto y el 28 de septiembre de 2026.

Abelardo De La Espriella, presidente. Foto: Juan Carlos Sierra – SEMANA

Igualmente, “que informe, por nivel de cargo y sin identificar personas, qué indemnizaciones estaban pactadas en los contratos de los directivos vigentes el 7 de agosto de 2026 y cuánto se ha pagado por retiros desde esa fecha”.

Del mismo modo, le pidieron las utilidades y el desempeño financiero de Ecopetrol.

Producción, reservas y exploración, Permian, gas natural y proyecto Sirius, la compra de Brava Energía, la auditoría forense, el gobierno corporativo y la responsabilidad también hacen parte del cuestionario.