Alcalde Alejandro Eder reveló lo que Petro no quiso hacer en Cali y Abelardo De La Espriella sí aceptó: “Duré dos años”

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, habló en El Debate de SEMANA acerca de los tres meses que lleva el presidente Abelardo De La Espriella y la ayuda que ha recibido en este tiempo.

Eder contó algunas de las cosas en las que Gustavo Petro y su gobierno no le colaboraron a lo largo de su mandato, pero que han cambiado por completo con el inicio del nuevo Ejecutivo.

“Yo sabía que Petro no le estaba ayudando a Cali, yo lo tenía perfectamente claro porque se veía, pero francamente no estaba haciendo es nada”, dijo.

Según comentó, desde hace dos años y medio su administración cuenta con el terreno para la Universidad de Oriente, pero nunca recibieron ayuda. “No quiso el gobierno Petro”, aseguró.

Alcalde Alejandro Eder contó lo que ha pasado con el Fondo Milagro desde que ocurrió el terremoto: “No tengo otra forma”

Ahora que De La Espriella está en la Casa de Nariño, las cosas han cambiado de manera considerable. “Ya estamos trabajando para materializarlo a inicios del año entrante. Ya tenemos el lote, ya está listo, pero el gobierno Petro no quiso aceptarlo”, expresó.

Otro aspecto en el que no tuvieron ayuda, según dijo, fue en materia de seguridad. “Duré dos años y medio con el gobierno Petro pidiendo más apoyo, pero no fue posible”, indicó.

“Hay que entender que Colombia es un país muy centralista y si el Gobierno nacional no acompaña a las regiones, es prácticamente improbable que se logren los avances que uno necesita”, agregó.

Desde el 7 de agosto de 2026, día en el que inició la nueva administración, los homicidios en Cali han bajado un 12 %, gracias a la ayuda que se le ha brindado a Eder desde las altas esferas del poder.

El alcalde también destacó que, desde que se llevaron a cabo los operativos en los que De La Espriella participó, se ha conseguido disminuir los delitos de alto impacto en un 43 %.

Alejandro Eder confesó en vivo algo que temía que pasara y que finalmente ocurrió: “Un silencio sísmico”

“Esto se logra porque recibimos el apoyo que necesitamos por parte del Gobierno, respondiendo y apoyando los planes que desarrollamos desde las ciudades para brindar seguridad a las personas”, comentó.

El alcalde afirmó que las cosas hasta el momento van por muy buen camino y espera mantener este sendero para mejorar la ciudad de Cali en todos los aspectos posibles.

“Gracias a Dios el terremoto ocurrió después del 7 de agosto. (…) No tengo la menor duda de que esta tragedia hubiera sido mucho mayor si Gustavo Petro hubiera sido en ese momento el presidente”, dijo.

Según él, esto se daría debido a que el exjefe de Estado no era efectivo y no tenía la voluntad para ayudar a las regiones. Una muestra de esto, de acuerdo con Eder, es que en su momento le negó pie de fuerza a Cali pese a los ataques terroristas que se estaban dando.

“Por razones políticas o por ineptitud, pero lo cierto es que lo negó, entonces hoy tenemos este nuevo despertar en Cali y lo vamos a aprovechar al máximo”, complementó.