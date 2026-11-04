Mágico gol de taco de Jude Bellingham en Champions: video de la obra contra el AEK Atenas

Golazo de Jude Bellingham en Champions League se hizo tendencia en la jornada de este miércoles, 4 de noviembre. El inglés aprovechó un centro de costado de Marc Cucurella y mandó a guardar la anotación vs. AEK Atenas.

Dicha anotación a esa altura sirvió como un bálsamo para los blancos que perdían sorpresivamente contra un rival inferior en su visita por la fecha 4 de la fase de liga.

¡¡AHORA SÍ, JUDE!! ¡¡SENSACIONAL GOLAZO DE TACO Y CAÑO DE BELLINGHAM PARA EL EMPATE DE REAL MADRID VS. AEK ATENAS!! 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/VU74CQvv0O — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026

Lo espectacular del remate de Jude fue la resolución de taco con la que dirigió el balón con destino de arco. Haciendo todo con su cuerpo para posicionarse de manera ideal, terminó por impactar de zurda la esférica que acabó depositándose en la base del poste izquierdo de los locales en Grecia.

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Cuesta arriba en el PT

El conjunto griego sorprendió al equipo español y se adelantó en el marcador al minuto 12, gracias a Aboubakary Koita, quien aprovechó una acción ofensiva para poner el 1-0.

Los locales comenzaron con personalidad y no se intimidaron ante uno de los favoritos del torneo. Incluso, en los primeros minutos habían exigido a Thibaut Courtois, quien respondió con una intervención para evitar la caída de su portería.

Aboubakary Koita, autor del gol del AEK Atenas al Real Madrid en Champions League Foto: AFP

El equipo de José Mourinho intentó imponer condiciones mediante la posesión y la movilidad de sus atacantes, pero encontró resistencia en el planteamiento del conjunto ateniense. Vinícius Júnior buscó generar peligro por el costado izquierdo, aunque tuvo dificultades para superar la marca rival.

La reacción madridista llegó con Jude Bellingham, quien consiguió el empate con una definición de tacón. El inglés devolvió la igualdad al marcador y permitió que los visitantes afrontaran el entretiempo con mejores sensaciones.

Desplazando al Barcelona en la tabla

Con un empate o victoria los blancos escalarían en la tabla de posiciones de Champions League 2026/2027.

El único líder se mantendrá siendo PSG independiente de los resultados que haya en la jornada del presente miércoles. Los parisinos tras la goleada propinada a Villareal el martes alcanzaron la línea de 12 puntos que los hace inalcanzables.

Detrás del cuadro francés está Liverpool y Real Madrid, quienes transitoriamente alcanzan apenas 10 unidades. Más abajo ya quedan Barcelona, Bayern Múnich y Arsenal, este último aún sin jugar su partido correspondiente a la jornada vs. Slavia Praga a las 3:00 p.m.

Así las cosas, resta la definición de los resultados de los demás partidos durante la tarde en Europa para saber cómo quedan las ubicaciones luego de cuatro partidos para cada uno de los 36 participantes.

Además de los gunners, Manchester City y Real Betis de los colombianos verán acción en segundo turno.

Complemento de la fecha de UCL del miércoles, 4 de noviembre