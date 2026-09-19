Matías Orozco de apenas 17 años es uno de los convocados más jóvenes en la nueva citación de Néstor Lorenzo para los amistosos de la fecha Fifa de septiembre.

El volante surgido en Deportivo Cali, comprado por Brighton de la Premier League y prestado al Castellón de la segunda división de España, es uno de los nombres a tener en cuenta en el recambio generacional.

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Recientemente fue entrevistado por el medio deportivo AS, donde dijo tener una semejanza en su juego con dos estrellas mundiales como los son Jude Bellingham (Real Madrid) y Enzo Fernández (Manchester City).

Ambiciosa semejanza de Orozco

Su respuesta a la pregunta en cuestión fue ambiciosa, además de dejarle la vara alta de cara a los juegos de preparación que se vienen vs. México, Paraguay y Perú en las próximas semanas.

“No sé si me estoy creyendo, ya me estoy agrandando, pero me gusta mucho y siento que tengo cosas de Bellingham. Me gusta, es mi referente, aparte de Enzo Fernández también”, zanjó.

🗣️"Tengo cosas de Bellingham y Enzo Fernández": Matías Orozco, volante del Castellón, en #ElVbar de #ASColombia pic.twitter.com/YSnU1Wr2W2 — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) September 18, 2026

Después de la respuesta que retumbó desde España hasta Colombia, se centró en hablar en sus sueños y anhelos donde la convocatoria con el cuadro Tricolor era uno de los que tenía en su lista personal.

Citando una entrevista reciente que dio, allí contó que una buena parte de sus anhelos para su carrera deportiva ya se había cumplido con haber sido llamado al equipo absoluto de Colombia.

“Quedar campeón con el Cali, y respondí lo primero que se me vino a la mente fue jugar en la selección. Ya, bueno, está la oportunidad que se me presenta y soy un privilegiado por Dios de estar en este microciclo”, destacó.

Primera convocatoria postMundial de Néstor Lorenzo en Selección Colombia Foto: Captura a transmisión de la FCF

Su ambición por lograr establecerse en la selección se alínea con los objetivos que se trazó Lorenzo para ese primer llamado luego del Mundial 2026.

“Crecer, como el profe lo dijo ayer en la entrevista, en estos microciclos todo lo que hace el objetivo siempre es crecer, siempre ser un poco mejor, ser mejor, mejor”, apuntó alto.

Pensando en el futuro con la Selección Colombia se mostró deseoso de cambiar la historia del equipo cafetero. La conquista de títulos es algo que le augura al país, estando Orozco siendo parte del cuadro en cabeza de Néstor Lorenzo.

🇨🇴🗣️ Orozco: “Es un sueño y un orgullo que todo niño colombiano quiere”



🔝 ¡Enhorabuena, Maty! #PPO👂 pic.twitter.com/aZUfKk6Uya — CD Castellón (@CDCastellon) September 18, 2026

“Ojalá ir construyendo un camino ya desde muy joven en la selección y obviamente alcanzar el sueño de todo colombiano que es quedar campeón de un mundial, obviamente primero quedando campeón de Copa América, clasificando en eliminatorias, todo”, cerró deseoso de gloria con el país.

Grandes referencias

Con trabajo y esfuerzo Orozco se ha ganado el ya saltar a Europa sin haber jugado mucho en Deportivo Cali.

Justamente su exentrenador en los azucareros, Rafael Dudamel, fue quien semanas atrás lo destacó al punto de llegar a decir que era “más que Gustavo Puerta”, actual figura de la Tricolor.

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“Matías Orozco es más que Gustavo Puerta, pero la evolución en el proceso de Puerta ha sido fantástica”, apuntó el DT venezolano.

“Si lo de Matías sigue en el recorrido normal, es un muchacho que va a estar en el abanico de posibilidades de la selección absoluta dentro de muy poco”, anticipó a inicios de septiembre del llamado que se dio semanas después.