Luis Díaz se sinceró sobre su nominación al Balón de Oro: respondió quién lo tiene que ganar

Pese a que no ha tenido un buen arranque de temporada, lo hecho en la campaña anterior le permitió a Luis Díaz estar en la lista del Balón de Oro. El colombiano es una de las opciones a quedarse con uno de los mayores galardones que puede recibir un futbolista.

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En diálogo con el medio Sky Sports, el nacido en La Guajira se sinceró sobre lo que es esto para él y su carrera. “Significa mucho para mí, mucho. Siempre lo tendré en mente”, dijo.

“No todo el mundo tiene la oportunidad de estar entre los 30 mejores jugadores del mundo. Eso es un gran logro”, agregó.

El extremo recordó que es la segunda oportunidad en la que se encuentra en este distinguido listado, pues en el 2022 fue incluido cuando era una de las grandes estrellas del Liverpool de Inglaterra.

Luis Díaz ha tenido un irregular arranque de temporada con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

El jugador de la Selección Colombia resaltó que todo esto lo impulsa para seguir teniendo cada vez más logros en su carrera. “He tenido el honor de ser incluido dos veces, y esos fueron logros muy buenos para mí y para mi carrera”, manifestó.

“Intentaré avanzar un poco más en la lista cada vez. Todos estamos trabajando, como equipo, para mejorar y tener una mejor temporada, y luego, ganar lo máximo posible con este club”, añadió.

Sin embargo, Lucho tiene los pies en la tierra y sabe que es muy difícil que se quede con el Balón de Oro, ya que hay varios futbolistas que, en estos momentos, están por delante de él.

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De hecho, Díaz tiene más que claro quién debería ser proclamado como el mejor jugador del mundo: Harry Kane. El inglés actualmente es una de las grandes opciones que hay por lo que ha hecho en el Bayern Múnich y la Selección de Inglaterra.

El colombiano sostuvo que su compañero de equipo en cada uno de los partidos hizo méritos para llevarse el premio. “He notado que varias personas han hablado al respecto y todo el mundo tiene su propia opinión. ¿Verdad? Y eso es respetable", comentó.

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich. Foto: ANP via Getty Images

“En mi opinión, Harry tiene que ser el ganador. Porque es uno de los mejores futbolistas del mundo y ha estado demostrándolo durante mucho tiempo; la temporada que tuvo el año pasado fue increíble”, complementó.

No obstante, no la tendrá para nada fácil ya que hay otros candidatos como Kylian Mbappé o Lamine Yamal, quienes tuvieron grandes actuaciones y hasta han dicho que merecen el Balón de Oro.