Bayern Múnich y Luis Díaz se unen al festival más grande del mundo: así fue el homenaje a la bebida insignia alemana

Bayern Múnich goleó 7-0 al Unión Berlín en el Allianz Arena, en la cuarta fecha de la Bundesliga, con un doblete de Harry Kane que selló un récord goleador en Alemania. Michael Olise, Jamal Musiala e Ismael Saibari también marcaron para ampliar el marcador.

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Con 10 puntos en el casillero después de cuatro fechas, los hombres de Vincent Kompany meten presión a Friburgo y Dortmund, los dos únicos equipos de la Bundesliga que han ganado sus tres primeros partidos y que se desplazan a Frankfurt y Stuttgart este fin de semana.

Tras el gol inicial de Jamal Musiala (18′), Harry Kane transformó un penal provocado por Michael Olise (39′). El inglés anotó así su centésimo tanto en la Bundesliga en 98 partidos, un nuevo récord para el campeonato alemán.

En medio de la locura por Harry Kane y los siete goles del Bayern, causó mucha curiosidad la camiseta que lució Luis Díaz y demás jugadores en este partido. Pues bien, todo tiene que ver con el festival cervecero más grande del mundo que da inicio este 19 de septiembre en Múnich.

Luis Díaz contra el Unión Berlín Foto: FC Bayern via Getty Images

La camiseta del Bayern tiene el logo tradicional de Adidas y una serie de pinturas que evocan los sabores y la pluralidad que se ven en este tipo de eventos. Vale resaltar que Alemania tiene a la cerveza como su bebida insignia y el club de Múnich siempre se une a esta celebración y se deja ver en los eventos con varias marcas cerveceras.

Festival de la cerveza y Harry Kane

En la antesala del Oktoberfest, Kane volvió a imponer sus récords con el Bayern y ahora supera a Dieter Müller con sus 100 goles, quien ostentaba el récord anterior.

El legendario exdelantero del FC Colonia necesitó 129 partidos para llegar a los 100 goles en la Bundesliga a principios de la década de 1970. Harry llegó a ese número en 98 juegos.

“Personalmente, muy orgulloso de llegar a 100 goles en la Bundesliga en tiempo récord, nunca posible sin todo el apoyo de los compañeros de equipo y el personal y los aficionados”, escribió Harry Kane en las redes sociales.

Harry Kane contra el Unión Berlín Foto: NurPhoto via Getty Images

Es el último récord que el capitán de Inglaterra ha destrozado durante su estancia en Múnich, después de haberse convertido ya en el jugador del Bayern que más rápido alcanzó los 75, 100 y 150 goles entre todas las competiciones. Sin duda, un récord que le coloca como gran favorito para el Balón de Oro.