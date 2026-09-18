Millonarios dejó fuera de convocatoria a Juan Guillermo Cuadrado para el partido ante Boyacá Chicó. Dimayor no respondió al recurso presentado con el objetivo de modificar la sanción de dos fechas que acarrea por ser expulsado en la Copa Italia cuando jugaba para el Pisa Calcio.

Botellazo a Juan Fernando Quintero en Bucaramanga: quedó en video y así fue su reacción

Revelan la nueva marca que vestirá a Atlético Nacional: giro radical tras la salida de Nike

“Millonarios no ha recibido respuesta del Comité Disciplinario de Dimayor sobre el caso Juan Guillermo Cuadrado y no cuenta con él para el partido vs. Chicó”, apuntó el periodista Julián Capera. “A pesar de haber sido anunciado la semana anterior, su inscripción quedó oficializada después del partido ante Cúcuta Deportivo. Por lo tanto, ese partido no cuenta en las fechas que deba pagar por su expulsión en Copa Italia”.

En ese orden de ideas, Cuadrado pagaría la primera fecha de sanción ante el conjunto ajedrezado y queda en duda para el clásico de la próxima semana ante Atlético Nacional.

Cuadrado no sabía

La esperanza de Millonarios es que el Comité Disciplinario responda a tiempo para verlo dentro del campo de juego. Cuadrado arrastra dos fechas de suspensión por una tarjeta roja que vio ante Torino, luego de reclamar decisiones arbitrales el 25 de septiembre de 2025.

Juan Guillermo Cuadrado no se acordaba de esa expulsión que hoy, un año después, tiene consecuencias para Millonarios. En su presentación oficial como nuevo fichaje de Millonarios lo calificó como una “mala noticia” que ni él mismo sabía.

Carlos Antonio Vélez revela los siete jugadores que le faltaron en la convocatoria de Colombia

“Tengo una mala noticia, ni yo sabía. Yo fui expulsado en la Copa Italia y fue roja directa; voy a tener que esperar dos fechas. Pero todo ayuda para bien y esas semanas esperamos ponernos a punto, y con la ayuda de Dios llegar en la mejor forma y aportar al equipo”, declaró el pasado miércoles en la sede de entrenamiento.

Millonarios hizo contacto con la Dimayor para tratar de modificar la sanción y hacer que fuera efectiva en la Copa BetPlay; sin embargo, faltando 24 horas para el partido ante Chicó, no obtuvo respuesta.

En ese orden de ideas, Cuadrado está fuera de la convocatoria y solo asistirá al Estadio El Campín para ser presentado ante la hinchada albiazul. El partido tendrá que verlo desde el palco, acompañado por la dirigencia e invitados especiales.

Millonarios presentó a Juan Guillermo Cuadrado como nuevo jugador del club. Foto: COLPRENSA

Leo Castro tampoco estará

Sumado a la baja de Juan Guillermo Cuadrado, Millonarios tampoco contará con Carlos Darwin Quintero, Leo Castro, Leonai Souza y Samuel Martín.

Esos cuatro jugadores están en departamento médico y no serán convocados por Alberto Gamero. “Leonardo Castro presenta una contusión en el cuello del pie izquierdo. Los jugadores ya trabajan en su recuperación y tienen incapacidad según evolución”, explicaron.

Sobre Darwin Quintero, informaron que “presenta una lesión muscular del bíceps femoral derecho”.