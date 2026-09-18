Revelan la nueva marca que vestirá a Atlético Nacional: giro radical tras la salida de Nike

Atlético Nacional anunció un sustancial cambio deportivo. El cuadro verdolaga puso fin a 13 temporadas consecutivas con Nike como su sponsor técnico, es decir, el responsable de fabricar las prendas oficiales e indumentaria de competencia.

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“Atlético Nacional informa la finalización y no renovación del contrato de patrocinio y licencia con la marca Nike como patrocinador oficial, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión responde a una nueva dirección estratégica del club, cuyos detalles iremos compartiendo con la hinchada en su debido momento”, indicó el comunicado oficial.

Junto a la marca estadounidense se escribieron los momentos más importantes del siglo XXI para el club antioqueño. No solo conquistó la segunda Copa Libertadores vestido con las prendas de Nike, sino que también se convirtió en el más veces campeón del fútbol profesional colombiano.

“Agradecemos profundamente a Nike por acompañarnos en este camino, por vestir nuestros triunfos y por ser parte de capítulos inolvidables de nuestra historia. Valoramos enormemente el espíritu de colaboración y profesionalismo con el que Nike ha abordado este proceso. Ambas marcas estamos comprometidas con que esta transición se desarrolle a la altura de los estándares que siempre nos distinguieron como aliados”, agregó Nacional.

Se viene la marca propia

Aunque Atlético Nacional es un club atractivo para muchas marcas de ropa deportiva, esta decisión significa un giro radical en la forma de comercializar sus prendas oficiales.

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“Atlético Nacional ha decidido optar por una vía totalmente autónoma. A partir de enero de 2027, el club de Medellín lanzará su propia marca interna para fabricar los uniformes de juego, la ropa de entrenamiento y las prendas de estilo casual”, informó Footy Headlines, portal especializado en indumentaria de fútbol.

Esta iniciativa ha sido popular entre clubes pequeños de Brasil y también marcó un precedente en Estudiantes de la Plata en Argentina. “Al asumir internamente tanto el diseño como la fabricación, los verdolagas buscan mantener una libertad creativa absoluta y obtener márgenes de beneficio significativamente mayores en la venta de productos”, añadió dicho medio.

La camiseta de James Rodríguez con Nacional. Foto: Atlético Nacional

Al tener contrato vigente con Nike, Atlético Nacional tiene prohibido contractualmente hacer el lanzamiento de su nueva marca en lo que resta del año. Las prendas y otros detalles empezarán a conocerse a partir del mes de enero, cuando el acuerdo haya finalizado y tenga plena libertad para elegir su sponsor técnico.

El anuncio oficial ha generado controversia entre los hinchas del Verde paisa. Algunos están de acuerdo con generar más recursos a partir de la autonomía, pero otros creen que es un retroceso, entendiendo que los clubes más importantes del mundo siguen asociados a empresas multinacionales como Nike o Adidas.