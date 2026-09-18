Botellazo a Juan Fernando Quintero en Bucaramanga: quedó en video y así fue su reacción

Juan Fernando Quintero salió como la figura del partido de Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín jugado en la capital de Santander.

El marcado con la camiseta 8 fue el mejor de la cancha durante el empate 2-2. Además de su magia para filtrar balones, anotó su primer gol en el regreso al “club de sus amores”.

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Al término del partido, fue entrevistado por ser el mejor del encuentro y, posteriormente, salió hacia los camerinos del Estadio Américo Montanini.

Así intentaron agredir a Juanfer

Justo allí, cuando estaba por tomar las escaleras para descender al interior del recinto deportivo, desde las gradas le lanzaron una botella. Afortunadamente, esta no llevaba la dirección adecuada para poder agredirlo, aunque sí la intención.

De inmediato, Quintero frenó y reaccionó con tranquilidad, pero molesto ante el deseo de golpearlo. Con el apoyo de la Policía y más personas de seguridad, continuó su pasarela escoltado para evitar otra agresión.

❌ VERGONZOSO: Un “hincha” de Bucaramanga le tira una botella a Juan Fernando Quintero al finalizar el partido.



La madurez de Juanfer para asumir la situación 👏🏻 pic.twitter.com/1YQIE6TUjL — Cristian Camilo Ortiz Hoyos (@CamiloOrtiz_ok) September 18, 2026

Luego de eso, los medios de comunicación tuvieron la chance de entrevistarlo en zona mixta. Allí, Quintero volvió a mencionar el botellazo que le lanzaron.

“Es una plaza muy bonita y lastimosamente me tiran una botella... no hay necesidad”, reclamó de lo hecho sin justificación.

“Son plazas que son históricas para el fútbol colombiano. Para mí es un placer volver”, resaltó en ese tránsito que ha tenido de nuevo en el fútbol profesional colombiano (FPC).

El balance del empate del DIM

Con 16 puntos tras ocho fechas jugadas, Independiente Medellín se mantiene aferrado a la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II.

Su más reciente igualdad con el cuadro Leopardo no era el resultado anhelado, pero también entiende que Bucaramanga es uno de los pocos clubes que aún permanecen invictos en lo corrido del certamen y no iba a ser sencillo vencerlo.

Desde muy temprano en el encuentro, el local se quedó sin uno de sus hombres de mayor protagonismo. Fabián Sambueza se fue expulsado luego de haberle propinado una patada a Didier Moreno en el pecho.

⚽❌Fabián Sambueza se va expulsado por esta jugada y deja a Bucaramanga con diez jugadores ante Medellín.



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Para los bumangueses, maniobrar el partido fue complejo luego de dicha baja, pero al final salieron adelante para arañar un punto que los dejó sextos en la clasificación del FPC.

Juanfer, como capitán de los suyos, se mostró inconforme por el trabajo que realizaron a lo largo de los 90 minutos.

“Creo que nosotros tenemos que hacer una autocrítica, creo que los primeros dos goles no los podemos recibir; más allá de cualquier otra situación, tenemos que estar un poco más concentrados”, reclamó públicamente a su DIM.

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“Muy contento; más allá del gol, creo que en el segundo tiempo nos repusimos”, añadió inconforme, a pesar de la anotación que puso el 2-2 final.

En la próxima jornada a Medellín le espera Jaguares, con el cual podría volver a cuadrar caja para sumar de a tres. Por su parte, a Bucaramanga le corresponde enfrentarse nuevamente de local a Internacional de Bogotá.