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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Medellín mueve a Millonarios y América sigue firme

Atlético Nacional se perfila como el principal candidato que amenaza con quitarle el liderato al América de Cali.

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Redacción Deportes
17 de septiembre de 2026 a las 10:04 p. m.
Medellín mueve a Millonarios y la parte alta de la tabla de posiciones es noticia.
Medellín mueve a Millonarios y la parte alta de la tabla de posiciones es noticia. Foto: Colprensa

Este jueves, 17 de septiembre, se jugó un partido por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-ll. El resultado tiene impacto directo en la tabla de posiciones, en los ochos y en la parte alta.

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  • Atlético Bucaramanga 2 - 2 Independiente Medellín

Partidazo en el estadio Américo Montanini, donde Atlético Bucaramanga arrancó ganando, pero Medellín no se escondió y buscó emparejar el marcador.

Los goles de Bucaramanga llegaron gracias a Luciano Pons (26′) y Félix Charrupí (40′), mientras que Independiente Medellín anotó gracias a Jeison Medina (45+4′) y Juan Fernando Quintero (51′).

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Medellín desplazó a Millonarios

América de Cali es líder con 20 puntos en nueve partidos. Es decir que, de momento, la mecha se queda con el liderato y apunta a clasificar anticipadamente a los cuadrangulares.

Segundo asoma Atlético Nacional, y Medellín es tercero, desplazando a Millonarios por diferencia de gol.

Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali cierran el grupo de los ocho parcialmente.

# EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG
1América de Cali209621205+15
2Atlético Nacional187601176+11
3Independiente Medellín168512138+5
4Millonarios F.C.1610442128+4
5Deportes Tolima1695131210+2
6Atlético Bucaramanga147340106+4
7Independiente Santa Fe138341129+3
8Deportivo Cali128332118+3
9Once Caldas DAF1293331311+2
10Llaneros F.C.1193241112-1
11Internacional de Bogotá11102531315-2
12Águilas Doradas1072411010+0
13Cúcuta Deportivo99234915-6
14Fortaleza891531012-2
15Alianza Valledupar F.C.89225816-8
16Boyacá Chicó F.C.88224715-8
17Jaguares F.C.78143914-5
18Deportivo Pereira6713349-5
19Deportivo Pasto59126815-7
20Junior F.C.37034813-5

Fuera de la zona de clasificación asoman equipos como Once Caldas, Internacional de Bogotá y Águilas Doradas. Por último, y para sorpresa de varios, los coleros son Deportivo Pereira, Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla.

Se trata de un panorama parcial en la tabla de posiciones, pues aún hay equipos con varios partidos pendientes en el acumulado. Cuando los juegos queden al día, se podrá ver a detalle cómo está el liderato, el grupo de los ocho y los coleros.

Avanza la Liga BetPlay

Este viernes, 18 de septiembre, Águilas Doradas y Deportivo Pereira jugarán por la fecha 11 de la Liga BetPlay a partir de las 4:00 p.m.

Ya el sábado, destacarán partidos como:

  • Millonarios vs. Boyacá Chicó - 2:00 p.m.
  • Alianza FC vs. Santa Fe - 4:05 p.m.
  • Deportivo Cali vs. Cúcuta Deportivo - 6:10 p.m.
  • Deportivo Pasto vs. Once Caldas - 8:15 p.m.