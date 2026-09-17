Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Medellín mueve a Millonarios y América sigue firme

Este jueves, 17 de septiembre, se jugó un partido por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-ll. El resultado tiene impacto directo en la tabla de posiciones, en los ochos y en la parte alta.

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Atlético Bucaramanga 2 - 2 Independiente Medellín

Partidazo en el estadio Américo Montanini, donde Atlético Bucaramanga arrancó ganando, pero Medellín no se escondió y buscó emparejar el marcador.

Los goles de Bucaramanga llegaron gracias a Luciano Pons (26′) y Félix Charrupí (40′), mientras que Independiente Medellín anotó gracias a Jeison Medina (45+4′) y Juan Fernando Quintero (51′).

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Medellín desplazó a Millonarios

América de Cali es líder con 20 puntos en nueve partidos. Es decir que, de momento, la mecha se queda con el liderato y apunta a clasificar anticipadamente a los cuadrangulares.

Segundo asoma Atlético Nacional, y Medellín es tercero, desplazando a Millonarios por diferencia de gol.

Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali cierran el grupo de los ocho parcialmente.

# EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 América de Cali 20 9 6 2 1 20 5 +15 2 Atlético Nacional 18 7 6 0 1 17 6 +11 3 Independiente Medellín 16 8 5 1 2 13 8 +5 4 Millonarios F.C. 16 10 4 4 2 12 8 +4 5 Deportes Tolima 16 9 5 1 3 12 10 +2 6 Atlético Bucaramanga 14 7 3 4 0 10 6 +4 7 Independiente Santa Fe 13 8 3 4 1 12 9 +3 8 Deportivo Cali 12 8 3 3 2 11 8 +3 9 Once Caldas DAF 12 9 3 3 3 13 11 +2 10 Llaneros F.C. 11 9 3 2 4 11 12 -1 11 Internacional de Bogotá 11 10 2 5 3 13 15 -2 12 Águilas Doradas 10 7 2 4 1 10 10 +0 13 Cúcuta Deportivo 9 9 2 3 4 9 15 -6 14 Fortaleza 8 9 1 5 3 10 12 -2 15 Alianza Valledupar F.C. 8 9 2 2 5 8 16 -8 16 Boyacá Chicó F.C. 8 8 2 2 4 7 15 -8 17 Jaguares F.C. 7 8 1 4 3 9 14 -5 18 Deportivo Pereira 6 7 1 3 3 4 9 -5 19 Deportivo Pasto 5 9 1 2 6 8 15 -7 20 Junior F.C. 3 7 0 3 4 8 13 -5

Fuera de la zona de clasificación asoman equipos como Once Caldas, Internacional de Bogotá y Águilas Doradas. Por último, y para sorpresa de varios, los coleros son Deportivo Pereira, Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla.

Se trata de un panorama parcial en la tabla de posiciones, pues aún hay equipos con varios partidos pendientes en el acumulado. Cuando los juegos queden al día, se podrá ver a detalle cómo está el liderato, el grupo de los ocho y los coleros.

Avanza la Liga BetPlay

Este viernes, 18 de septiembre, Águilas Doradas y Deportivo Pereira jugarán por la fecha 11 de la Liga BetPlay a partir de las 4:00 p.m.

Ya el sábado, destacarán partidos como: