Carlos Antonio Vélez analizó el primer partido de James Rodríguez con Nacional: dio su opinión

James Rodríguez hizo su debut oficial con Atlético Nacional en la victoria de visitante sobre Inter de Bogotá (2-3). El volante cucuteño entró al minuto 64, influyó en el segundo gol de los verdolagas y dio una asistencia para el tanto agónico de Juan Manuel Zapata.

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Carlos Antonio Vélez analizó los principales momentos del compromiso disputado en El Campín de Bogotá ante más de 34.000 espectadores. “El equipo sí es bueno en ataque, es muy rapidito, tiene mucha individualidad, tiene una cantidad de jugadores enorme, pero en defensa es muy flaco”, indicó.

El experimentado periodista consideró que “el resultado debió haber sido una igualdad” por los argumentos que mostró Inter de Bogotá y las debilidades en la defensa de Nacional”.

Destacó que Lucas González haya alineado un once titular con promedio de edad de 26 años. “Ese es un magnífico dato para un técnico tan emparentado con los jugadores veteranos. Hasta en los cambios se vio rápido y agilito”, señaló.

Sobre el gol agónico de la victoria para Atlético Nacional, con asistencia de James Rodríguez y cabezazo de Juan Manuel Zapata, dijo: “El 3-2 es complicidad directa del arquero, muy mal Faríñez. La pelota de James, como él la sabe poner; el cabezazo de Zapata, muy bien; pero la resistencia del arquero, ninguna”, opinó.

Lucas González, DT de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

James Rodríguez celebra la victoria de Atlético Nacional ante Internacional de Bogotá. Foto: Colprensa

Opinó sobre el rendimiento de James Rodríguez

Específicamente sobre el ingreso de James Rodríguez al minuto 58, Vélez expresó: “Entró activo, descansado. En pelota parada, de cuatro o cinco que tiró, solo acertó una que fue el gol. Incluso peleó una pelota que originó un mal rechazo de Vivas, que habilita a (Elías) Cabrera y qué bueno es Cabrera”.

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Carlos Antonio Vélez considera que el volante argentino fue la figura del partido. “Lo de Cabrera es copar el ancho del terreno con alta incidencia por izquierda, pero con presencia en carriles centrales y tenuemente sobre el sector derecho”, apuntó.

El periodista mostró las estadísticas del partido. Destacó principalmente que Atlético Nacional haya ganado en casi todos los ítems, menos en la expectativa de gol por pelota parada (justamente la vía por la que llegó el gol agónico).

Crítica al arbitraje

Para finalizar su columna, Vélez se refirió al gol anulado a Inter de Bogotá por fuera de lugar y el desempeño del árbitro Carlos Betancur. “Otra vez con un arbitraje mediocre en Bogotá, se dejó empujar de los jugadores locales y en la jugada clave se equivocó”, afirmó.

“Estaba tan confundido este señor que tuvo que llamar a uno de sus asistentes para que le ayudara a ver el video. Ese gol es legal, queda habilitado el que está en posición de fuera de juego porque el jugador de Nacional juega voluntariamente la pelota, le da un puntazo al balón y casi que le da un pase para que defina”, expresó Carlos Antonio.

El reconocido periodista terminó diciendo: “Betancur ni siquiera sabía en qué estaba y Gallo le repetía, le repetía y el hombre no entendió. El gol es legal, no hay nada que hacer”.